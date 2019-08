Flygtede fra Paludan: - Vi var meget mindre

To mænd tiltalt for vold mod partileder for Stram Kurs under løbetur afgav tirsdag deres forklaringer i Københavns Byret

To lettere betuttede unge mænd sad tirsdag på anklagebænken i Københavns Byret, tiltalt for vold mod Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan.

Den kontroversielle partileder blev efter eget udsagn overfaldet 18. januar i år under en løbetur på Amager Fælled.

Tiltalen lyder, at de to mænd tildelte Rasmus Paludan et skub i brystet og to spark i hofteregionen. Derudover er de tiltalt for at have forsøgt at tildele Paludan to til tre knytnæveslag, som han parerede.

Begge de tiltalte nægter sig skyldige.

Følte sig provokeret af Paludan

Begge mænd forklarede i retten, at tiltalte A skubbede til Paludan, mens tiltalte B filmede episoden på sin telefon.

Rasmus Paludan skulle angiveligt have stået ved siden af A's ven, og da A vender sig om for at hilse, bliver han overfuset af Paludan.

- Han sagde, at jeg var en skide samfundstaber og en dum perker, at jeg ikke havde ret til at være her i landet, og at jeg skulle skride hjem, hvor jeg kommer fra, sagde han i retten.

På daværende tidspunkt kendte ingen af de tiltalte til den racismedømte partileders politiske holdninger.

Var bange for Paludan

Det fremgik af både A og B's forklaring, at A efter den påståede provokation fra Paludan skubbede ham i brystet. De forklarede desuden, at Paludan reagerede ved at løbe efter tiltalte A og træde på hans cykel, da han prøvede at flygte.

Forsvarsadvokat Gitte Juul Jensen spurgte i retten tiltalte B, om de forsøgte at flygte, fordi de var bange.

- Ja. (Vi forsøgte at flygte, red.) fordi han er en voksen mand. Vi er meget mindre, end han er, sagde B.

Begge tiltalte forklarede, at Paludan råbte til dem, at de skulle blive på stedet.

En klovn fra Youtube

Hverken A eller B kendte ifølge deres forklaring nærmere til Paludan, da episoden fandt sted.

- Jeg tænkte, at han var en klovn fra Youtube. Jeg havde set enkelte af hans videoer for sjov, sagde A i retten.

Tiltalte B oplyste i sin forklaring, at han filmede optrinnet, fordi han ligeledes kendte til Paludans Youtube-kanal.

Anklagemyndigheden fremlagde videoklippet for retten. I videoen kan man se Paludan og tiltalte A, som er iført en hættetrøje med hætten oppe.

Paludan siger 'for det er du' og ''du går bare og spiller doven' til tiltalte A, hvortil tiltalte A svarer 'har jeg gjort dig noget eller hvad' og skubber Paludan i brystet med begge hænder.

Herefter løber Paludan mod tiltalte A, som sparker mod Paludan.

Forsvarsadvokat Gitte Juul Jensen oplyste efter retssagen, at begge de tiltalte 'er pæredanske skoledrenge'.

Retssagen fortsætter 11. oktober 2019, hvor Rasmus Paludan blandt andet vil afgive sin vidneforklaring.