Flygtede fra politiet og endte i have

En 24-årig mand fra Vordingborg havde søndag en særdeles uheldig dag. For ikke nok med at han flygtede fra politiet i en banal trafiksag. Han smadrede også sin bil og endte i håndjern.

Politiet stødte søndag eftermiddag på manden på hovedvejen mellem Vordingborg og Næstved. De ville gerne tale med ham, da der var nogle problemer med registreringen af bilen.

Her bliver den 24-årige anholdt efter biljagten. Foto: Per Rasmussen

Blev bange

Det fik den unge mand til at træde speederen i bund. Resultatet blev en tur i en have længere fremme, hvorfra han flygtede. Og efter en eftersøgning med hunde anholdelse i en nærliggende mark.

- Han forklarer os, at han bliver bange. Derfor prøver han at køre væk fra politiet, siger vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Det er en forklaring, vi ofte hører, hvor der ikke rigtig er en grund til, at man flygter fra politiet.

Der blev sat hunde ind i jagten på manden. Foto: Per Rasmussen

Slap uskadt

Men mandens samvittighed var åbenbart tynget over problemerne med bilens registering.

- Det havde bare været noget nemmere, hvis han var kørt ind til siden med det samme.

- Heldigvis kom der ikke nogen til skade, konstaterer vagtchefen.

Den 24-årig blev søndag afhørt i sagen. Han kan forvente en række af sigtelser for overtrædelse af færdselsloven. Og for ikke at stoppe når politiet beder om det.

Politiet brugte store kræfter på sagen, som i sidste ende viste sig at være ganske banal. Foto: Per Rasmussen

