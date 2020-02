Flygtede fra politiet og endte i vild biljagt

En 26-årig mand satte af i høj fart for at flygte fra politiet natten til onsdag.

Politiet satte derfor en biljagt gennem to politikredse igang. Jagten startede i Glostrup og endte i Valby.

- Vi har en enkelt anholdelse, som er føreren, fortæller vagthavende Morten Steen ved Københavns Vestegns Politi.

Der skete ingen ulykker i forbindelse med jagten, men det var tæt på at gå galt.

Omkring klokken 00.31 blev en ukendt bil næsten påkørt af flugtbilisten på Østbrovej ved Banegårdsvej. Bilisten nåede at undvige den modkørende bil.

Københavns Vestegns Politi efterlyser føreren, der næsten blev ramt af flugtbilisten, da politiet meget gerne vil høre nærmere om episoden.

Vi efterlyser føreren af en ukendt bil, der omkring kl. 0031 måtte undvige en modkørende bil på Østbrovej v. Banegårdsvej i Glostrup i forbindelse med en eftersættelse. Henvendelse til Københavns Vestegns Politi på tlf. 114. Vagtchefen. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 12, 2020

Den 26-årige stak af, da politiet var igang med at lave et rutinetjek på ham.

- Så gik det over stok og sten, og han kørte meget stærkt, fortæller Morten Steen.

Københavns Politi dækkede også ind og havde flere biler ude, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet skal onsdag morgen afgøre, om den 26-årige skal i grundlovsforhør, og hvad han i så fald er sigtet for.

- Der er en del sigtelser i forbindelse med den her sag, som vi lige skal få helt styr på. Han kørte over for samtlige røde lyd, og vi er ved at se, hvad hastigheden kan føre til af sigtelser.

Politiet har ransaget hans bil, hvor der blev fundet en kniv, og den 26-årige var i forvejen frakendt sit kørekort.