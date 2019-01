Flygtede fra skyderi i stjålen bil: Det leder politiet efter nu

Efter et skudepisode i Tikøb opfordrer politiet nu vidner til at henvende sig

Der udspillede sig en dramatisk episode ved Plejeltvej ved Tikøb i Nordsjælland fredag aften.

Ulla, som ikke ønsker at have sit efternavn i avisen, var netop ved at læsse indkøb ud af sin bil, som stod i tomgang, da en 29-årig mand pludselig sprang ind i hendes bil og begyndte at køre væk.

Kort forinden havde manden råbt om hjælp.

Ude på vejen holdt en anden bil med to passagerer parkeret. Da den stjålne bil med den 29-årige bag rattet kører ud på vejen, stiger de to passagerer i den parkerede bil ud fra bilen og begynder at skyde mod den 29-årige, hvorefter de to mænd kører væk fra stedet.

Labrador på bagsædet

Den 29-årige mand I den stjålne bil var uvidende om, at Ullas 15-årige labrador Oskar sad på bagsædet, da han kørte væk med bilen.

Heldigvis havde manden en god samvittighed, og både bil og hund blev fundet lørdag eftermiddag på Hestens Bakke i Helsingør, efter den 29-årige via en advokat havde kontaktet politiet med oplysning om, hvor bilen var efterladt.

Søger vidner

Som en del af den videre efterforskning ønsker Nordsjællands Politi nu tale med den 29-årige. Det skriver de i en pressemeddelse.

Det er endnu uklart, hvem der sad i den anden bil, og derfor beder Nordsjællands Politi vidner eller andre, som har oplysninger til brug for sagens opklaring, om at man henvender sig på telefon 114.

Politiet er særligt interesseret i at høre fra folk, som har set den sølvgrå Nissan Micra, som den 29-årige flygtede i og/eller andre biler eller personer i området omkring gerningstidspunktet.