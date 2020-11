Flygtede i Audi Limousine efter hjemmerøveri

Gerningsmand var maskeret med et mundbind, og bilens forhjul blev ødelagt under flugten

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 48-årig kvinde blev truet til at udlevere nøglerne til sin sorte Audi A6 Limousine, da en hjemmerøver slog til mod hendes bolig på Torkel Badens Vej i Hellerup mandag 2. november kort efter midnat.

Gerningsmanden kørte fra stedet i bilen, som politiet nu har offentliggjort et billede af. Undervejs er bilens venstre forhjul blevet ødelagt.

Politiet vil gerne tale med folk, der har set billen komme kørende tidligt mandag morgen eller op ad formiddagen i området Tuborgvej/Ryvangs Allé og Ruthsvej i Hellerup, hvor bilen blev efterladt på Ruthsvej ud for nummer 6-8.

Eftersom bilens venstre forhjul var ødelagt, og bilen derfor kørte på fælgen af hjulet, må det have larmet en del. Derfor håber politiet, at det kan have vakt folks opmærksomhed.

Kvinden blev kun truet og er ikke kommet fysisk til skade ved det, som politiet p.t. karakteriserer som hjemmerøveri.

- Pågældende får adgang til huset under påskud af at skulle låne toilettet. I den forbindelse truer han sig til bilnøgler til den bil, vi efterlyser oplysninger om, samt et hævekort og koden. Og så forlader han stedet, fortæller Martin Holm-Knudsen, der er politikommissær i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet.

Gerningsmanden var maskeret med en coronamaske, og det er derfor ikke muligt at give et brugbart signalement. Han talte dansk uden accent.

Hvis man ved noget, kan man kontakte Nordsjællands Politi på 114.