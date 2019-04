Flygtede over bro: Motorcykel-tyve var børn

En fynsk motorcykel-betjent fik sig noget af en overraskelse, da han onsdag aften satte efter to trafikanter uden hjelme og med en kraftig Honda-kværn mellem benene i et stisystem i Odense NØ.

De viste sig at være en hel del yngre, end han havde forestillet sig. Der var tale om to 13-årige drenge.

Det oplyser Hans Jørgen Larsen, vagtchef i Fyns Politi.

Efter at være kørt hen over broen over Ejbygade og ind mod centrum med høj hastighed mistede betjenten, hvad han opfattede som de to unge mænd af syne.

Slap med forstuvning

Det viste sig, at de var kørt ind i en opstander og røget over styret og ned ad en skråning.

En af de to forsøgte uden held at stikke af, mens kammeraten blev liggende. En tur på skadestuen afslørede, han var sluppet med en kraftig forstuvning, og et tjek af det tohjulede køretøj og de to motorcyklisters identitet viste, at det var stjålet, og at de kun var 13 år gamle.

Politiet har overgivet drengene til deres forældre.

Den ene er fra Odense, mens kammeraten er fra Jylland.