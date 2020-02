Flygtet 24-årig udleveret til Danmark

Den 24-årige københavner, som flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse og som spansk politi i januar anholdt på Costa del Sol, er nu blevet udleveret til Danmark, og han bliver her til formiddag fremstillet i byretten i København.

Polities anklager vil her komme med en begæring om lukkede døre.

Det oplyser Københavns Politi i en kortfattet pressemeddelelse.

Politiet sigter manden for to drabsforsøg begået under konflikten i september sidste år mellem to fraktioner af Brothas-banden.

Der var mindst seks skyderier i september, som politiet sætter i forbindelse med et opgør mellem den 'gamle' Brothas-bande og en ny udbryder-gruppe, som politiet kalder NNV-gruppen, der står for 'Nørrebro, Nord-Vest'.

Anholdt i badeby

Den 24-årige, der blev anholdt i en taxa i badebyen Benalmádena, sigtes for to skyderier 15. september og 19. september 2018 på Nørrebro, hvor våbnet begge gange var en AK 47 automatriffel. Den 24-årige menes at have skjult sig i udlandet siden skyderierne i september.

Det første drabsforsøg skete ved Heimdalsgade cirka klokken 00.50, hvor en maskeret person steg ud af en sort BMW og affyrede et skud mod en ung mand.

AK 47 riflen fik en funktionsfejl, så kun det ene skud gik af og det formodede offer eller andre blev ikke ramt. Gerningsmanden sprang ind i BMW´en som kørte hurtigt fra stedet.

Den anholdte sigtes også for et drabsforsøg fire dage senere, 19. september cirka kl. 19.40, i Ragnhildsgade. Her kom en stjålet lys Mini Cooper kørende og en maskeret mand sprang ud med en AK 47 riffel, som han rettede mod en gruppe personer.

Byge på 22 skud

Der blev affyret en byge på cirka 22 skud, og en ung mand blev ramt i maven, men overlevede. Gerningsmændene efterlod Mini Cooperen på Banevingen.

Politiet i København efterlyste den 24-årige, der er af afghansk afstamning, med en international arrestordre. Ifølge det spanske medie Axarquiaplus har spansk politi længe været på sporet af den 24-årige, der var lokaliseret til et område i det vestlige Malaga.

I mandags blev han observeret stige ind i en taxa, som politiet satte efter og stoppede. Han fremviste et falsk bulgarsk kørekort med et foto af sig selv.

Konflikten mellem Brothas og 'NNV' er tilsyneladende stoppet efter at politiet har fået varetægtsfængslet en lang stribe medlemmer fra begge grupperinger.

Mens Brothas-folkene sigtes for seks drabsforsøg, våbenbesiddelse og to bil-kapringer, så sigtes NNV-grupperingen for et overfald på et Brothas-medlem i en frisørsalon på Nørrebrogade 16. september, hvor han blev tilbageholdt i en kvarters tid, mens han blev mishandlet med slag og spark, slag og stikvåben, så han fik forskellige kvæstelser.