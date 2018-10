Flygtet hjemmerøver sigtet for to voldtægter begået under flugten

En 33-årig flygtet hjemmerøver, der forleden stak af fra den lukkede retspsykiatriske afdeling på Sankt Hans Hospital i Roskilde, sigtes nu for to grove voldtægter begået under flugten.

Ambrose Makabala, der kom til Danmark fra Uganda som otte-årig, blev fredag kl 13 anholdt i en park på Østerbro i København. Det skete efter at Fyns havde efterlyst ham med navn og foto i torsdags, fordi han betegnes som farlig.

Han fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, hvor politiet begærer ham varetægtsfængslet for to voldtægter. Den første blev begået 29. september i København, mens den anden voldtægt gik ud over en 22-årig kvinde i Odense 10. oktober.

Fyns politi fik flere tips om, at Ambrose Makabala var søgt mod København, og efter en intens efterforskning fik politiet sporet ham til parken på Østerbro.

I forbindelse med efterlysningen oplyste Fyns politi, at han i forvejen var kendt for ’personfarlig kriminalitet’ og advarede befolkningen mod at kontakte manden.

Dømt til anbringelse

Ambrose Makabala blev 3. juli 2015 dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital for tre hjemmerøverier begået i Jyllinge i september og oktober 2014.

Før dommen for hjemmerøverier var han straffet en række gange for vold, røverier, afpresning og trusler.

To brødre fik ni og fem års fængsel i byretten. En 25-årig, der var med til alle tre røverier, fik den hårdeste straf, mens hans 22-årige lillebror fik fem år for at have deltaget i et af Ambrose Makabalas og storebroderens hjemmerøverier. Men i Østre Landsret blev den 22-årige frifundet, og hans storebror fik straffen sat ned til otte års fængsel.

Ambrose Makabala blev ved dommen udvist af Danmark for bestandigt, selvom han er opvokset i Danmark siden han var otte år.

Hjemmerøverierne skete mod beboere i lejligheder i Jyllinge, som blandt andet blev truet med at blive ’choppet’. Der blev også brugt vold eller andre trusler. Et offer blev truet med at få klippet sine fingre af.

Udbyttet ved røverierne var kontanter, mobiltelefoner, ure, parfumer og tøj.

De tre dømte blev anholdt 9. oktober 2014. Politiet lå på lur i området Mølleengen i Jyllinge, hvor alle tre hjemmerøverier var begået. Politiet havde nemlig en formodning om, at røverne ville vende tilbage til området.

De gjorde de og forsøgte så at stikke af fra politiet. Men efter en kort løbetur blev de anholdt.

Flere tidligere domme

Ambrose Makabala blev fundet utilregnelig på grund af sindssygdom under de tre hjemmerøverier.

Han var tidligere idømt tre længere fængselsstraffe og tre behandlingsdomme for fire tilfælde af røveri og vold, to tilfælde af afpresning og to tilfælde af vidnetrusler.

Han var først betinget og derefter ubetinget udvist - men udvisningen blev dengang ophævet på grund af hans sindssygdom. Han fortsatte med at begå kriminalitet og fik yderligere to domme med betingede udvisninger.

Men ved dommen for de tre hjemmerøverier blev han igen udvist for bestandigt.

Retten i Roskilde skriver i dommen:

- På baggrund af de mange domme, han har modtaget gennem årene, og hans personlige forhold er der grund til at formode, at han også fremover vil begå kriminalitet i Danmark, hvis han ikke bliver udvist.

- Efter en samlet vurdering anser retten på den baggrund den begåede kriminalitet for så alvorlig, at udvisning ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Nu er afrikaneren så sigtet for to voldtægter begået under flugten. Hans stilling til sigtelserne for voldtægt kendes endnu ikke.