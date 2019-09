Flygtet røver voldtog kvinde med kniv for struben: - Du skal dø

En 23-årig kvinde fra Odense opgav sin lejlighed, som hun aldrig vendte tilbage til, og alle sine ejendele efter en brutal voldtægt 10. oktober sidste år. Hun blev truet med to knive af voldtægtsmanden, der holdt den ene kniv mod hendes strube og sagde, at hun skulle dø, hvis hun ikke tog sine bukser af.

Voldtægtsmanden var den 34-årige Ambrose Makabala, der kom til Danmark fra Uganda som otte-årig, og Retten på Frederiksberg har nu idømt ham forvaring på ubestemt tid for voldtægten i Odense og endnu en grov voldtægt begået i en lejlighed i Brønshøj 11 dage tidligere.

Her blev en ung kvinde grebet i skulderen og håret og beordret til at holde kæft, mens Ambrose Makabala truede med at slå hende og hendes familie ihjel. Han skubbede hende ned på sengen, holdt hende fast og gennemførte voldtægten.

Dømt for hjemmerøverier

Begge voldtægter blev begået, mens Ambrose Makabala var på flugt fra den lukkede retspsykiatriske afdeling på Sankt Hans Hospital i Roskilde, hvor han var domsanbragt for tre hjemmerøverier begået i Jyllinge i 2014. Ofrene blev blandt andet truet med at blive ’choppet’ eller få klippet fingrene af.

Efter varetægtsfængslingen for voldtægterne blev Ambrose Makabala underkastet en ny mentalundersøgelse, der viste, at han ikke længere var sindssyg, men egnet til fængsel. Retslægerådet anbefalede forvaring på ubestemt tid, fordi den 34-årige er så personlighedsforstyrret og farlig, at forvaring er påkrævet for at undgå ny personfarlig kriminalitet.

Se også: Mistænkt voldtægtsmand er stukket af fra psykiatrisk hospital

Et enigt nævningeting på Frederiksberg kendte Makabala skyldig. Han nægter og ankede på stedet til frifindelse. Den 34-årige erkender, at han havde samleje med begge kvinder, men at det skete helt frivilligt.

Igen udvist for bestandigt

Nævningetinget slog fast, at kvindernes forklaringer var detaljerede og troværdige, og de blev understøttet af vidner og tekniske beviser. Blandt andet blev Ambrose Makabalas dna fundet på de to knive i lejligheden i Odense, som kvinden i panik havde skjult under madrassen og hovedpuden i sin seng, fordi hun frygtede, at voldtægtsmanden ville vende tilbage.

Inden den tidligere dom for hjemmerøverier var Ambrose Makabala idømt tre længere fængselsstraffe og tre behandlingsdomme for fire forhold af røveri og vold, to tilfælde af afpresning og to tilfælde af vidnetrusler.

Allerede efter dommen for hjemmerøverier blev han udvist for bestandigt, og Retten på Frederiksberg gentog udvisningen ved dommen for voldtægterne.

Tidligere var han både blevet betinget og ubetinget udvist, men udvisningen blev ophævet på grund af den sindssygdom, han dengang led af.

Men han fortsatte med at begå kriminalitet og fik yderligere to domme med betingede udvisninger - inden fælden klappede for alvor efter hjemmerøverierne.

100.000 kr. i erstatning

De to kvinder, der begge er hårdt psykisk mærket af voldtægterne, fik hver 100.000 kr. i erstatning.

Den første voldtægt skete 29. september 2018 ved 06-tiden om morgenen, efter at en ung kvinde var blevet dårlig i byen og kørte hjem i en taxa sammen med to venner - men hun undrede sig over, at også Ambrose Makabala var med i taxaen.

Alle fire gik op i kvindens lejlighed, og hun gik i seng, da hun fortsat havde det dårligt. De to bekendte forlod imens lejligheden, og lod hende alene tilbage med den 34-årige.

Han greb fat i hende og sagde hun skulle holde kæft, da hun gjorde modstand, hvorefter han voldtog hende.

Efter voldtægten ringede kvinden til sin veninde, der havde været med om natten, og græd hysterisk, hev efter vejret og sagde, hun var blevet voldtaget. Hun spurgte, også hvordan de kunne finde på at efterlade hende alene i lejligheden med den 34-årige.

Den næste voldtægt skete 10. oktober cirka kl. 01.30 i Odense, hvor der blev holdt en fest i den 23-årige kvindes lejlighed. Ambrose Makabala lagde an på hende, men hun afviste ham, og da alle gæsterne var gået, kom han tilbage 15-20 minutter efter. Hun sagde, hun var træt og gik i seng, men lod manden blive i lejligheden.

Kort efter sad han på hendes sengekant, og prikkede til hende med to knive i hænderne. Han holdt den ene kniv mod hendes strube og sagde, at hun skulle dø, hvisd hun ikke tog bukserne af. Så rev han alt hendes tøj af og voldtog hende oralt og vaginalt.

Efterlyst offentligt

Han stak af efter voldtægten, og den 23-årige kontaktede en veninde, der mødte hende chokeret og ked af det. Den 23-årige ville væk fra lejligheden, og de kørte en tur, hvor hun fortalte, at hun var blevet voldtaget.

Siden er hun aldrig vendt tilbage til lejligheden i Odense.

Dagen efter voldtægten efterlyste Fyns politi Ambrose Makabala offentligt og advarede borgerne mod selv at tage kontakt til ham, fordi han blev betegnet som farlig.

Ambrose Makabala blev foruden de to voldtægter dømt for vold og trusler begået i en frisørsalon på Vesterbro i København sammen med to ukendte medgerningsmænd. En mand blev tvunget ned i frisørsalonen, truet med en pistol og fik flere knytnæveslag i ansigtet.

Ambrose Makabala har været beskyttet af navneforbud under hele retssagen - trods hans kriminelle fortid - men navneforbuddet er ophævet efter dommen mandag.