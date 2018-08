Flykaos i europæisk gigant-lufthavn: 'Efterforsker sag'

Amsterdams Schiphol Airport har onsdag haft aflyst samtlige afgange og ankomster, mens lufthavnens air traffic control 'efterforsker en sag'.

Det skriver lufthavnen selv på sin Twitterkonto. Og det skriver flere hollandske og internationale medier. Herunder britiske Independent.

På lufthavnens Twitterkonto står følgende meddelelse:

'Air traffic control efterforsker denne sag. Vi holder jer orienteret. Tjek status for ankomst eller afgang på vores website eller på vores app eller tjek hos dit flyselskab'.

Hollandske ANP fortæller, at der er problemer med systemerne hos air traffic control. Problemerne skulle være opstået kort efter klokken 13 dansk tid.

Lufthavnen meddelte nogen tid senere, at afgangene fra lufthavnen 'langsomt' er begyndt at ske igen. Et begrænset antal ankomster er blevet helt aflyst. Der er massive forsinkelser på samtlige afgange, fremgår det af lufthavnens egen hjemmeside.

Schiphol-lufthavnen er den tredjestørste lufthavn i Europa, når det gælder antallet af passagerer. Lufthavnen er også base for det store hollandske flyselskab KLM.

Opdateres...