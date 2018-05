Flytragedie i Cuba: Fem udlændinge blandt de dræbte

Flere end 100 personer har mistet livet, efter at et passagerfly af typen Boeing 737 fredag styrtede ned i Cuba.

Alle dræbte passagerer er cubanske statsborgere bort set fra fem udlændinge, skriver avisen Granma.

Der er ingen oplysninger om nationalitet på de fem udlændinge, men ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice er der ikke danskere blandt.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, at der skulle danske statsborgere blandt de sårede eller dræbte, siger vagthavende i udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

39 år gammelt fly

Samtlige seks besætningsmedlemmer er omkommet. De var alle mexicanske statsborgere, oplyser mexicanske Global Air, der havde udlejet det 39 år gamle fly til det cubanske luftfartsselskab Cubana.

Flyet styrtede ned, kort efter at det var lettet fra Jose Marti-lufthavnen syd for hovedstaden Havana. Flyet var et indenrigsfly, der havde byen Holguin i det østlige Cuba som destination.

Der er tale om den værste flyulykke i Cuba i 30 år. Foto: AP

Tre personer har helt mirakuløst overlevet ulykken. De tre er blevet bragt til hospitalet, hvor deres tilstand betegnes som meget kritisk, skriver avisen.

Der er tale om tre kvinder med skader i form af knoglebrud og brandskader.

Flyet styrtede ned på en mark nogle få kilometer fra lufthavnen. En tyk søjle af sort røg kunne ses stige op fra ulykkesstedet, siger øjenvidner.

Flyet udbrændt

Billeder fra stedet tyder på, at flyet er alvorligt beskadiget og brændt. Et stort antal brandmænd mødte hurtigt op på stedet for at få ilden under kontrol.

Cubas nye præsident, Miguel Diaz-Canel, besigtigede fredag ulykkesstedet.

- Et stort antal mennesker har mistet livet, konstaterer han.

Cubas præsident, Miguel Diaz-Canel, besøger stedet. Foto: AP

Det er endnu ikke klart, hvad der har forårsaget styrtet, men vejrforholdene var dårlige i området.

Desuden har det cubanske luftfartsvæsen tidligere haft problemer med flyvemaskinerne, fordi de ikke opfyldte sikkerhedskravene.

Der er tale om den værste flyulykke i Cuba i tre årtier.

Sidste år omkom otte mennesker, da et militærfly styrtede ned. I 2010 blev 68 personer dræbt, da et passagerfly styrtede ned i det centrale Cuba.