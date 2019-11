Flyvende brosten dræber 70-årig mand i Hongkong

En ældre mand har mistet livet i Hongkong, efter at han fik en brosten i hovedet under de igangværende protester.

Det bekræfter en talsmand for sundhedsmyndighederne i Hongkong over for CNN natten til fredag dansk tid.

Den 70-årige mand blev ramt af brostenen under demonstrationer onsdag, mens han havde frokostpause fra sit job som rengøringsmand.

I pausen begyndte han at rydde brosten væk fra en vej, som demonstranter havde spærret i forbindelse med deres protester. Det oplyser politiet i Hongkong.

Videooptagelser af hændelsen viser, at regeringskritiske demonstranter og demonstranter, der støtter regeringen, samtidig kastede brosten mod hinanden.

I den forbindelse faldt manden pludselig til jorden. Ifølge politiet blev han ramt af en af de brosten, som demonstranterne kastede.

Natten til fredag dansk tid er manden omkommet af sine kvæstelser på hospitalet.

Det er det andet dødsfald i forbindelse med de protester, der har præget Hongkong de seneste knap seks måneder.

En 22-årig universitetsstuderende fra Hongkong døde sidste fredag. Han havde fået voldsomme hovedskader, efter at han var faldet ned fra et parkeringshus.

Det var det første dødsfald i konflikten, hvilket fik urolighederne til at eskalere yderligere.

Flere personer er siden blevet såret og er i kritisk tilstand.

Ifølge sundhedsmyndighederne i Hongkong er 67 personer indlagt på hospitalet med skader, der er relateret til protesterne.

Blandt andre er en 15-årig dreng i kritisk tilstand, efter at han blev slået i hovedet med en genstand, som menes at være en beholder til tåregas.

Mandag i denne uge blev en demonstrant skudt af politiet, mens der blev sat ild til en anden mand i forbindelse med demonstrationerne.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist delstyre under devisen "ét land, to systemer".

Men denne ordning er blevet bragt i fare af den eskalerende uro og vold. Sådan lød advarslen fra Kinas præsident, Xi Jinping, torsdag.