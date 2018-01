Flyvende Nissan torpederer tandlægeklinik

Et utroligt syn mødte søndag morgen naboerne til en tandlægeklinik i Californien.

Knap fire meter over jorden havde en bil kilet sig ind i facaden på en ejendom i Santa Ana.

Der var to personer i den hvide Nissan Altima, som med høj hastighed havde ramt medianen og således fået luft under karosseriet.

Et videoklip fra et overvågningskamera viser den vanvittige ulykke:

Unbelievable new surveillance video shows a car hitting a median and launching into the second story of a Santa Ana dentist office. Driver and passenger transported with minor injuries. @NBCLA @ChristineNBCLA pic.twitter.com/Yw4poZXUNR — Kenny Holmes (@KHOLMESlive) January 15, 2018

Foto: Capt. Stephen Horner /Orange County Fire Authority via AP

Begge personer slap mirakuløst med mindre skader, oplyser brandvæsnet i Orange County.

Bilisten har efterfølgende fortalt, at han var påvirket, da han trådte lidt for hårdt på speederen.

- Bilisten, der erkender brugen af narkotika, er indlagt til observation på det lokale hospital, hedder det i en pressemeddelelse fra brandvæsnet.

En kran blev tilkaldt for at få fjernet bilen fra bygningen, rapporterer Associated Press.