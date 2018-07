Flyvevåbnets brandbiler i fare for at brænde inde ved Lille Vildmose

Sat ud af spillet: Militært bjærgningskøretøj sendt til brandsted for at bjærge to store slukningskøretøjer

To store brandkøretøjer, som er specialudstyret til at slukke flybrande, er i eftermiddag blevet sat totalt ud af spillet ved den store brand i Lille Vildmose sydøst for Aalborg.

Forsvaret har nu sendt et stort bjærgningskøretøj til stedet for at komme brandbilerne til undsætning.

De to crashtenders fra Flyvestation Aalborg, der hver vejer op mod 30 tons, er gået i stå på det brandhærgede område, hvor ilden ulmer i højmosens lag af spagnum i lommer under jorden.

Brandledelsen på stedet frygter, at køretøjerne skal bryde i brand, og derfor er der nu sat en redningsaktion i gang.

Slanger smeltede i varmen

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har varmen fra den 4-500 grader varme jordoverflade fået hydraulikslanger og andre vitale dele på undersiden af køretøjerne til at smelte, så de ikke kan køre en meter.

I øjeblikket forsøger brandfolk at pøse vand ind under brandbilerne for at køle dem ned.

En tredje crashtender, der ankom midt på eftermiddagen, er fortsat intakt.

