FN: Hongkongs politi bruger farlig vold mod demonstranter

FN's højkommissariat for menneskerettigheder har set 'troværdige beviser' på, at politiet i Hongkong har anvendt magt over for demonstranter på en måde, der kan forvolde alvorlig skade eller død.

Det siger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, ifølge en talsmand tirsdag.

Politiet i Hongkong har affyret tåregaspatroner ind i lukkede områder med mange mennesker og har ved flere lejligheder også skudt direkte mod enkelte demonstranter, siger talsmanden.

- Det skaber en alvorlig risiko for død eller alvorlige kvæstelser, lyder det i udtalelsen fra Bachelet.

Hun opfordrer myndighederne til at udvise mere tilbageholdenhed.

- Man risikerer virkelig en ond cirkel af stigende vold og spændinger, siger Bachelets talsmand, Rupert Colville.

Advarede mod nye demonstrationer

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, advarede tidligere tirsdag på et pressemøde om, at voldelige protester kan sætte en farlig kurs for Hongkong.

- Vold vil kaste Hongkongs samfund ud i en meget bekymrende og farlig situation, siger Carrie Lam.

Demonstranterne kræver hendes afgang. Carrie Lam overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i marts 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og blev stemt ind af pro-kinesiske politikere.

I Kinas statslige medier er der opbakning til Carrie Lam og stærk kritik af demonstranterne, der betegnes som 'kriminelle'.

I en kommentar tirsdag advarer det statslige nyhedsbureau Xinhua om, at 'voldelige ekstremister' er ved at skubbe Hongkong ned i 'afgrunden'.

Andre kinesiske medier skriver om 'spirende terrorisme', rapporterer nyhedsbureauet AFP.

De kinesiske kommentarer, som antyder en forbindelse til terrorisme, risikerer at forværre situationen, advarer FN-talsmand Rupert Colville.

Militære køretøjer på vej fra Kina

Samtidig cirkulerer der på sociale medier i Kina videooptagelser af militære køretøjer, der tilsyneladende kører til Shenzhen, der grænser op til Hongkong.

Den militære tilstedeværelse er et tegn på, at Kina vil gribe ind, hvis demonstrationerne i Hongkong ikke stilner af, skriver Hu Xijin, der er chefredaktør på Global Times, i en kommentar.

- Hvis de ikke rykker tilbage fra klippesatsen og bliver ved med at presse situationen ud over det kritiske punkt, kan statsmagten komme til Hongkong når som helst, skriver han.

Hongkongs sidste guvernør under britisk styre, Chris Patten, betegner det over for BBC Radio som en 'katastrofe', hvis Kina griber ind.

I USA advarer den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, Kina om, at et hårdhændet kinesisk stop for demonstranterne vil være 'helt uacceptabelt'.

- Folk i Hongkong konfronterer på modig vis det kinesiske kommunistparti, mens Beijing forsøger at knuse deres autonomi og frihed, skriver McConnell på Twitter.

- Enhver voldelig respons vil være helt uacceptabel. Verden holder øje.

