FN sender delegationer af sted: Mystiske angreb på immigranter stiger eksplosivt

FN's øverste kommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, sender delegationer til Italien og Østrig, der skal undersøge beskyttelsen af immigranter i de to lande.

Det skriver en række medier, herunder The Guardian.

Det sker efter, at antallet af angreb mod asylansøgere og romaer er eskaleret med alarmerende hast, forklarede den chilenske kommissær mandag til FN's råd for menneskerettigheder i Geneve.

- Italiens beslutning om at lukke landets havne og nægte adgangen til NGO-redningsskibe har haft alvorlige konsekvenser for de mest sårbare. Selvom vi ser et stort fald i antallet af mennesker, der kommer fra Libyen i de seneste 12 måneder, er antallet af mennesker, der har mistet livet på vejen, steget i de første seks måneder af 2018, sagde hun blandt andet over for FN's råd for menneskerettigheder.

Antallet af angreb eskalerer

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, har siden dannelsen af den nye regering 31. maj stået i spidsen for en række tiltag, der har haft til formål at begrænse immigranters muligheder for at komme ind i landet.

Et af disse tiltag går ud på, at nægte redningsskibes adgang til de italienske havne. Lige netop det tiltag var et kardinalpunkt for det populistiske parti Femstjernebevægelsen i den italienske valgkamp, hvor partiet blev landets største parti med hele 32,7 procent af stemmerne.

Anti-racistiske grupper i Italien har advaret om eskaleringen i antallet af angreb på immigranter, efter 14 skyderier, to mord og 56 voldelige overfald på immigranter i løbet af de tre måneder, den nye regering har siddet på magten.

Demonstranter gik på gaden i Milano 28. august for at protestere imod et møde mellem den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, og Ungarns kontroversielle premierminister, Viktor Orban. På banneret står der 'Vore Europa har ingen grænser, vi er alle illegale indvandrere.' Foto: Matteo Bazzi/ANSA via AP

'Vi tager ikke imod lektioner'

De italienske oppositionspartier, velgørenhedsorganisationer og NGO'er har beskyldt indenrigsminister Matteo Salvini for at skabe et hadefuldt klima, der har medvirket til det stigende antal af angreb på immigranter. Salvini har blandt andet lovet at sende alle romaer ud af landet.

- Vi tager ikke imod lektioner fra nogen som helst slet ikke fra FN. De burde først fokusere på andre medlemslande, hvor fundamentale menneskerettigheder bliver krænket hver eneste dag, sagde den italienske indenrigsminister i respons til kommissæren for menneskerettigheders skarpe kritik mandag.

Den italienske indenrigsminister Matteo Salvini fra det højreorienterede Lega Nord-parti. Foto: Massimo Percossi/ANSA via AP

Anklagere har tidligere undersøgt, om Matteo Salvini kunne dømmes for kidnapning, efter han nægtede at lade 177 immigranter komme i land, imens de befandt sig ombord på kystvagt-skibet Ubaldo Diciotti.

Størstedelen af immigranterne fik først lov til at forlade skibet efter at være blevet tilbageholdt i 10 dage.

Dette billede fra den 12. juli, 2018 viser skibet Ubaldo Diciotti, der fragter reddede immigranter. Den 19. august krævede den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, at et andet europæisk land ville tage imod de 177 immigranter ombord på skibet, der blev reddet den 16. august. Foto: Igor Petyx/ANSA via AP

Michelle Bachelet, der er tidligere præsident i Chile, tog sig også tid til at advare om andre kritisable forhold verden over, da hun indtog talerstolen hos FN's råd for menneskerettigheder mandag.

Hun rettede blandt andet blikket mod den systematiske tilbageholdelse af muslimske minoritetsgrupper i såkaldte genopdragelseslejre i den kinesiske Xinjiang-provins.

Hun kommenterede også på Præsident Trumps 'samvittighedsløse' adskillelse af indvandrerfamilier på grænsen mellem USA og Mexico. De chilenske kommissær fremhævede blandt andet, at mere en 500 børn i USA, der er blevet fjernet fra deres forældre, ikke er blevet overladt til myndighederne.

Endelig berørte Bachelet også urolighederne i den østtyske by Chemnitz, hvor tusindvis af højre-ekstremistiske demonstranter gik på gaden, efter en tysk mand blev stukket ned af to mænd med indvandrebaggrund.

