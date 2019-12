Fodbold-bøller i kamp med politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Allerede inden klokken slog otte søndag morgen var en række FCK-bøller i gang med at forpeste hovedstadens gader med ballade.

Det skete forud for dagens kamp mellem FC København og Brøndby, der fløjtes i gang 11.45.

Således var mellem 50 og 100 personer mødt op på Nørrebro, lyder det fra politiet.

- De er gået fra Nørreport med retning mod Nørrebro og til Sankt Hans Torv, hvor de plejer at være samlet. De har pyro og kanonslag med, som de har kastet undervejs. De vil åbenbart ikke kun varme op til kampen. De ville også udfordre os, sagde vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz hos Københavns Politi tidligere på morgenen.

- Det er en lidt voldsom start på dagens derby, men vi er tilstede og klar til at tage hånd om det, forklarede han endvidere.

Skørt

En beboer på Guldbergsgade fortæller til Ekstra Bladet, hvordan uromagerne ad flere gange forsøgte at samle sammen til og bygge barrikader på gaden, efter at være blevet trængt tilbage fra Skt. Hans Torv af politiet.

- Det er noget usædvanligt, jeg vidste ikke engang, at der var tale om fodboldfans, før jeg så omtalen hos jer, fortæller beboeren, der ønsker at være anonym.

Han og kæresten blev ifølge eget udsagn vækket af lyden af talrige kanonslag allerede kvart over syv. At det sidenhen viste sig at være fodboldbøller, der forårsagede uroen, har han ikke meget til overs for.

- Det er sgu lidt skørt.

Latterligt

På Sektion 12's Facebook-side fremgår det, at der var kaldt til samling klokken 7.30 på Sankt Hans Torv med afgang mod Parken klokken ni. Sektion 12 dækker over den tribune, hvor de mest hardcore holder til. På Facebook-gruppen lyder det:

'Politiet har dikteret, at kampstart allerede er 11.45, da de kræver, at der skal være dagslys i minimum to timer efter kamp er slut. Den meget tidlige kampstart skal ikke holde os fra at samles inden. Det fremstår en smule latterligt, at de gennemtvinger en så tidlig kampstart, når det blot medfører, at vi er samlet i mørket inden kampen fremfor efter.'