Fodbolddrenges buschauffør sigtet for spirituskørsel

En bekymret forælder tippede tirsdag eftermiddag Sydøstjyllands Politi om at en buschauffør fra det lokale selskab Midtbus i Møldrup muligvis var påvirket af alkohol.

Det fik politiet til at stoppe bussen lidt uden for Vejle ved motorvejsafkørsel Vejle Syd.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Bussen med U14-fodboldholdet fra FK Viborg var på vej til et større stævne i Brøndby. Men deres chauffør nåede ikke at køre dem ret langt, inden politiet anholdte vedkommende klokken 16.51.

Drengenes træner, Kenneth Kristiansen, var ombord på bussen, da den blev stoppet. Han fortæller, at de de allerede inden afgang havde spurgt chaufføren, om han havde drukket:

- Men det afviste han purre, fortæller træneren, der bekræfter, at det var en forælder, der tippede politiet.

Busselskabets direktør, Kim Christensen, bekræfter over for Viborg Stifts Folkeblad, at chaufførens promille var over den tilladte promillegrænse på 0,5.

- Vi kan ikke få oplyst, hvor stor promillen umiddelbart er blevet målt til, men chaufføren har bekræftet, at han er blevet sigtet, selvom han hævder, at han ikke havde drukket alkohol tirsdag, siger Kim Christensen til avisen og understreger, at vedkommende ikke kommer til at køre for Midtbus igen.

Fodbolddrengene blev efter kort ventetid kørt videre til fodboldstævnet af en anden chauffør.