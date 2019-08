Fodboldfan idømt fængsel for optøjer

En 34-årig mand fra Esbjerg og glødende tilhænger af byens fodboldhold skal 30 dage dag tremmer efter en episode sidste år i Herning, hvor fangrupper fra de to byer forud for en kamp på MCH Stadion mødtes på åben gade midt i byen - dog uden at komme i fysisk kontakt.

Den 34-årige, som tidligere er dømt for vold, fik som den eneste en ubetinget frihedsstraf, da retten i Herning i formiddag afsagde dom i sagen fra sidste uge.

Lige som de øvrige ni EFB-supportere blev han dømt for ikke at efterkomme politiets ordre om at rydde gaden. Det lykkedes politiet at holde grupperne adskilt, og under retsmøderne kom det frem, at Esbjerg-fansene råbte og truede, mens midtjyderne svarede igen ved at kaste med flasker og fyrværkeri.

Der var intet slagsmål, og ingen blev anholdt.

En af FCM-senere tilhængerne er dog senere dømt for at kaste et tændt romerlys, mens ellers er der ingen sigtelser mod midtjyderne.

De ni vestjyder, der hver især 20 fik dages betinget fængsel, er i alderen 22 til 31 år.

De dømte har to ugers frist til at anke dommene.

