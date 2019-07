Fodboldspiller dræbt i jernbaneulykken

En norsk familie mistede lørdag to medlemmer, da en 34-årig mand og en syvårig dreng mistede livet i letbaneulykken ved Trustrup på Djursland.

Tirsdag har norsk politi offentliggjort navnene på de dræbte, og der er tale om fodboldspilleren Kim André Nielsen og hans søn Benjamin.

Det skriver norske VG.

Også familien har i et mindeord hos NRK bekræftet, at det er Kim André Nielsen og Benjamin, der har mistet livet.

'Lørdag 6. juli skete det, som ingen kunne forestille sig kun ske. Vores fantastiske ægtemand, far, søn, bror, svigersøn og svoger Kim André Nielsen, og hans familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle have været en flot familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie,' skriver de i mindeordet, som du kan læse her.

Kim André Nielsen spillede i perioden 2004-2006 for Mjøndalen, der på nuværende tidspunkt ligger i den bedste norske række. Dengang lå de i 3. division.

Den 34-årige mand spillede stadig fodbold og havde netop skrevet kontrakt med klubben Steinberg IF til stor glæde for både klub og spiller. Seks dage skrev de følgende på deres Facebook-side og linkede til en artikel med overskriften 'legenden er tilbage'. Klubben ligger i den norske 4. division i Buskerud-kredsen vest for Oslo.

'Helt fantastisk at havde dig tilbage. Velkommen hjem.'

Også i mindeordet blive Kim André Nielsens passion for fodbold beskrevet.

'Fodbold har altid været Kims store lidenskab, og det blev prioriteret før alt andet. Det var lige indtil han mødte sin store kærlighed, Marthe.'

Sådan så bilen ud efter ulykken. Øxenholt Foto

Sådan så bilen ud efter ulykken. Øxenholt Foto

Knust træner

VG har talt med træner Mjøndalens nuværende træner, Vegard Hansen, der godt kendte den afdøde spiller og tidligere har trænet ham.

- Det er så ufattelig trist og uvirkeligt, at det kan ske. Vi snakker ofte om at ting er tragisk i fodbold, men det er det ikke. Det med Kim er tragisk og forfærdelig trist, siger han til VG.

Samtidig fortæller han, at han fik meldingen om dødsfaldet lørdag, og lige nu går hans tanker til konen.

Kim André Nielsen var ifølge Vegard Hansen kendt som en teknisk god spiller med en god fodboldhjerne.

Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Kaotisk

Ekstra Bladet talte mandag med 23-årige Christoffer Damsgaard Fuglsig fra Aarhus, der var den første, der nåede frem til ulykkesbilen.

Christoffer var med i toget. Pludselig hørte han et brag. Hurtigt blev han klar over, at der var sket et voldsomt sammenstød med en personbil. Bilen var slynget langt væk fra vejen og væltet rundt.

- Det hele var kaotisk og meget voldsomt. Jeg har jo ikke set sådan en ulykke før. Vi gjorde det bedste for at redde menneskeliv. Men drengen var død, og faderen var døende, da jeg som den første nåede frem til ulykkesstedet.

- Drengen var død, da jeg nåede frem til bilen. Det kunne jeg se på hans skader. Faderen var dybt bevidstløs, og han var fastklemt, fortæller Christoffer.

Faderen døde senere, da redningsfolkene var nået frem og forsøgte at redde ham. Flere ilede frem til den forulykkede bil og hjalp med at få mor og datter ud.

- Vi fik moderen og den lille datter ud af bilen. Datteren sagde ikke et ord. Hun var dybt chokeret. Jeg er i tvivl om, hvor meget hun har forstået af tragedien. Moderen var forslået og forvirret, men hun var ved bevidsthed. Hun spurgte hele tiden til børnenes tilstand, fortæller Christoffer Damsgaard Fuglsig.

Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Stadig påvirket

Mens mor og datter sad i en grøftekant, fik redningsfolkene bjærget liget af den syvårige dreng ud. Også den 34-årige far blev hentet ud af bilen og forsøgt genoplivet, fortæller Christoffer til Ekstra Bladet.

Den 23-årige pædagogmedhjælper er stadig påvirket af den forfærdelige ulykke. Han har fået tilbudt krisehjælp.

- Jeg har endnu ikke taget imod tilbuddet. Endnu har jeg ikke fået en reaktion. Men det var så frygtelig en oplevelse. Heldigvis kom ambulancerne meget hurtigt. Jeg ved, at der blev gjort alt, hvad der var muligt for at redde alle fire familiemedlemmer. Men det var simpelthen ikke noget at gøre.

Lige siden ulykken har tankerne om familietragedien konstant kredset i den unge mands hoved.

- Det er så tragisk, at nogen skal miste livet på denne måde. Mine tanker går til de stakkels pårørende, lyder det fra den dybt berørte redningsmand.

Christoffer tænker også meget på den lokofører, som sad forrest i toget, da det pløjede ind i bilen med de fire familiemedlemmer.

Årsagen til ulykken er endnu ikke klarlagt. Lokale beboere har i blandt andet i Ekstra Bladet fortalt, at advarselslamperne ved jernbaneoverskæringen tidligere har svigtet. Det er endnu uklart, om det også var tilfældet ved ulykken.

