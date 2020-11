Fodgænger død efter påkørsel

En 65-årig mandlig fodgænger blev søndag aften påkørt og døde af sin kvæstelser ved Nylars på Bornholm, da han blev ramt af en bil

Det skriver Bornholms Politi på Twitter.

- De to personer i bilen har fortalt, at de pludselig så manden stå på kørebanen, siger Mikkel Brochorst, vagthavende ved Bornholms Politi, til Ritzau.

Politiet fik meldingen 18.32 og skal nu til at foretage undersøgelser på stedet for at fastlægge, hvordan de kunne gå så galt

Ulykken er sket ud for Rønnevej 106, og strækningen vil blive spærret af på grund af politiets arbejde.

Derfor opfordrer politiet til, at man finder alternative ruter, hvis man skal den vej.

Umiddelbart er føreren af bilen uskadt.

De pårørende er underrettet.