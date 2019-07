Fodgænger død: Ramt af to biler

En fodgænger er afgået ved døden efter at være blevet ramt af to biler ved en ulykke i Aarhus onsdag aften

Onsdag aften er Østjyllands Politi kaldt ud til en ulykke i Aarhus.

Anmeldelsen går på, at der skulle være en fodgænger, der er ramt af flere biler.

Det skriver politiet på Twitter.

- Der er en fodgænger, en ældre mand, der formentlig er blevet ramt af flere biler. Vi er ved at frigøre ham fra alt ligge under under en bil, fortæller vagtchef Michael Ørum klokken 22.

Politiet ved endnu ikke præcis, hvad der er sket, men vidneforklaringer peger altså på, at den ældre mand skulle være blevet ramt flere gange. Senere har det vist sig, at manden er blevet ramt af to biler.

Klokken 22.40 oplyser Østjyllands Politi, at den ældre mand er afgået ved døden.

- Vi kender endnu ikke hans identitet, lyder det fra vagtchef Per Bennekov.

Via 112 har vi netop fået anmeldelse om et alvorligt færdselsuheld i krydset Ringvejen - Silkeborgvej i Aarhus. En fodgænger er formentlig blevet påkørt af flere biler #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 31, 2019

Uheldet er sket i krydset mellem Åby Ringvej og Silkeborgvej, og efter uheldet er Åby Ringvej spærret i sydlig retning.

