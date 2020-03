Fodgænger kørt ned af lastbil: Ambulance på vej

En ambulance skal frem til et færdselsuheld syd for Ribe, hvor en lastbil har ramt en fodgænger

Onsdag formiddag er der sket et uheld på Ribevej ved Hviding syd for Ribe.

Det betyder, at politi og ambulance er på vej til stedet for at tage sig af en fodgænger, som er blevet kørt ned af en lastbil.

Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands politi bilister til at give plads til udrykningskøretøjerne.

Det er endnu uvist, hvor slemt det står til på stedet i forhold til den tilskadekomne fodgænger.

Politiet har ikke en status endnu, skriver de på Twitter.

'En lastbil har ramt en fodgænger på Ribevej. Uheldsstedet kan passeres med forsigtighed. Vis hensyn', lyder det kortfattet fra politiet.

