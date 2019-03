Fodgænger påkørt og dræbt på motorvej

En person er død efter at blevet kørt ned på motorvej. Motorvejen er spærret af i højre spor

Opdateret klokken 20.09: Motorvejen er spærret i højre spor.

En person er blevet påkørt af et køretøj og dræbt på Svendborgmotorvejen i nordgående spor mellem afkørsel 15 Kirkeby og 14 Kværndrup.

Højre spor på motorvejen fra Svendborg mod Odense ved Kirkeby.

Tidligere var vejen helt spærret, men genåbnede kort tid efter.

Fodgænger påkørt og dræbt på Svendborgmotorvejen i nordgående spor mellem afkørsel 15 Kirkeby og 14 Kværndrup. Søg alternativ rute. Tidshorisonten er minimum 2-3 timer. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 8, 2019

Der er ikke kø ved ulykkesstedet, oplyser Khuram Shahzad, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Kvinde i nødsporet

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Personens identitet og hvordan ulykken er sket kan politiet endnu ikke oplyse om.

- Vi er lige landet på uheldsstedet, så jeg kan slet ikke sige nogen detaljer endnu, fortæller Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Men ifølge Vejdirektoratets oplysninger, er der tale om en kvinder, der ulykkens offer.

- Vi fik en melding om en kvinde, der gik i nødsporet, siger den vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Politiet anbefaler, at skal man den vej inden for de næste to til tre timer, så bør man søge en alternativ rute.

Vejen forventes tidligst at genåbne klokken 22.30.

Opdateres ...