Fodgænger ramt af bilist

Onsdag aften blev en fodgænger påkørt bagfra af en bilist i Faxe.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Ole Hald til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 19.42 om, at en 39-årig mand blev var blevet påkørt af en bilist, mens han var ude at lufte hunde, fortæller Ole Hald.

- Manden blev først bragt på Køge Sygehus, men blev senere overført til traumeafdelingen på Rigshospitalet i kritisk stabil tilstand, siger vagtchefen.

Kristisk stabil tilstand vil sige, at manden ikke er i livsfare.

- Så vi håber ikke, at det udvikler sig til det, der er værre, siger Ole Hald.

Hund dræbt

Den 39-årige gik tur med sine to hunde, da ulykken skete.

- Den ene hund blev ramt af bilen og døde. Den anden er ifølge vores oplysninger uskadt, fortæller vagtchefen.

Ole Hald tilføjer, at handlingsforløbet ikke er helt klarlagt endnu, men at der ikke er noget, der tyder på, at det var en forsætlig handling.

- Det tyder tværtimod på, at der kan være tale om noget uopmærksomhed i trafikken. Men vi ved det ikke endnu, siger vagtchefen.