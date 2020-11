Fodgænger ramt af to biler

En kvinde er kommet alvorligt til skade efter at være blevet ramt af to biler

En 65-årig lokal kvinde er tirsdag morgen blevet kørt på Aalborg Sygehus efter en ulykke på Viborg Landevej i Sønder Onsild nær Hobro.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

En kvinde blev af endnu uvisse årsager ramt af to biler på stedet.

- Hun er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand, siger vagtchef René Kortegaard.

Anmeldelsen om ulykken skete klokken 7.15.

Vagtchefen kender endnu ikke de nærmere omstændigheder bag ulykken. En bilinspektør har været på stedet for at fastslå de nærmere omstændigheder.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at vidner på stedet tilsyneladende løftede den ene bil om på siden, fordi kvinden var klemt under den. Den oplysning kan politiet foreløbig hverken be- eller afkræfte.

- Men det lyder i så fald som en flot indsats, siger vagtchefen.

Foto: René Schütze

En lægehelikopter har været på stedet efter den alvorlige ulykke, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Vagtchefen oplyser, at politiet så småt er ved at være færdige med at arbejde på stedet.