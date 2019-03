Fodgængere sprang for livet: 21-årig i retten for vanvidskørsel

Fodgængere sprang for livet, da ung mand i Nivå forsøgte at undslippe patruljevogn

En 21-årig mand forvoldte ifølge Nordsjællands Politi fare for andres liv eller førlighed, da han i en personbil søndag forsøgte at køre fra politiet.

Manden fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Helsingør mandag eftermiddag.

Episoden fandt sted i Nivå, hvor en patruljevogn klokken 17.50 spottede og eftersatte en personbil. Den unge mand bag rattet var dog ikke interesseret i at standse, men undveg ved at køre ad små stier.

Andre bilister måtte undvige, fodgængere sprang for livet.

På et tidspunkt valgte manden ifølge Nordsjællands Politi at forlade sit køretøj. Muligvis for at fortsætte flugten til fods.

Den 21-årige blev dog indhentet og blev klokken 17.55 anholdt. Personbilen blev konfiskeret, da det ikke er første gang, manden kørte uden kørekort.

