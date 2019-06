Fødevare-svindel for millioner: To anholdt

Mændene er sigtet for at have snydt for over 52 millioner kroner

To mænd er blevet sigtet for momssvig for over 52 millioner kroner.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Efter længere tids efterforskning har afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi onsdag anholdt to mænd på 46 år og 28 år, som er sigtet for overtrædelse af moms- og skattelovgivningen,' skriver Københavns Politi.

De to mænd er sigtet for at have snydt det offentlige for 52 millioner kroner.

Det skulle mændene have gjort igennem en række selskaber i forbindelse med salg af fødevarer.

Det er dog ikke kun de to mænd, der er blevet taget med fingrene i kagedåse. En tredje person, der sidder i fængsel i udlandet, er også blandet ind i sagen, og vurderes som bagmanden af det hele. Danmark har søgt om at få manden udleveret, det har dog i skrivende stund ikke været muligt.

'Vi ser med stor alvor på sager om kædesvig og momskarruseller, og har derfor gennem længere tid efterforsket denne sag, så vi kan få bagmændene stillet til regnskab,' siger leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet, Peter Reisz, i pressemeddelelsen.

Onsdag har der været ransagninger i både Jylland, Fyn, Storkøbenhavn og i udlandet som et led i sagen, og det kan ikke udelukkes, at der er flere, der vil blive anholdt i fremtiden.

