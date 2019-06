Følges tæt af politiet

Det kan få strafferetslige konsekvenser, hvis domstol stadfæster, at Kiki Tholstrup skal under økonomisk administration

Afgørelsen om at forsyne Roger Moores enke Kiki Tholstrup med en økonomisk værge er anket til en appelret i Monaco. Såfremt dommen stadfæstes, kan det udløse en straffesag mod den eller de personer, der kommer under mistanke for at have udnyttet den 78-årige velhaver.

Det vurderer kilder med kendskab til den konkrete sag og retssystemet i fyrstedømmet over for Ekstra Bladet.

Ifølge kilderne er der allerede udpeget en såkaldt undersøgelsesdommer til at stå i spidsen for en efterforskning.

Beslutningen om at tildele Kiki Tholstrup en øknomisk værge kom, efter millionerne de seneste år er fosset ud af hendes konto og over til konti kontrolleret af danskeren Per Troen, som i Schweiz driver firmaet Carte Blanche Family Office.

Retten i Monaco har vurderet, at Kiki Tholstrup efter tabet af først sin datter og dernæst ægtefællen Roger Moore har været i en udsat situation og kan være blevet udnyttet.

Alene omkostningerne til Troens rådgivning beløber sig ifølge en retsbog dateret 29. maj, som Ekstra Bladet har fået indblik i, i perioden november 2017 til december 2018 til 1,3 mio. kroner.

63-årige Per Troens rådgivning af Kiki Tholstrup granskes af myndighederne i Monaco. Foto: Jyllands-Posten

En anden, enkeltstående udgift, som fremhæves er fire mio. kroner, som 13. april 2017 blev overført fra Kiki Tholstrup til Troens konto og var en gave til udlandsdanskerne Carsten og Kate Hesselhøj.

Parret var venner med Roger Moore og Kiki Tholstrup frem til filmstjernens død og er ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligeledes nære venner med Per Troen.

Carsten og Kate Hesselhøjs tøjfirma CCDK A/S blev opløst efter konkurs i 2013. Parret boede i en periode i England. De er nu bosat i Frankrig. Foto: Ole Buntzen

Den største overførsel er dog dateret 5. juni 2018. Her blev 2,5 mio. euro, svarende til cirka 18,6 mio. kroner via Per Troen overført til fonden Freja Trust, som er hjemhørende i New Zealand.

Hvad fonden går ud på, og hvem der i dag har råderet over midlerne, er uklart, men Kiki Tholstrup frygter, at hun ikke længere selv har adgang til pengene.

Blandt de øvrige dispositioner, som er blevet fremlagt i retten, findes et beløb på 120.000 euro – knap 900.000 kroner. Pengene menes blandt andet brugt på et Rolex-ur givet i gave til Per Troen.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Per Troen samt Carsten og Kate Hesselhøj. De har ikke besvaret henvendelserne.