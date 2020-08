Før drab: 'Dødspatrulje' købte bil af dansk ægtepar

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Et ægtepar fra Nordsjælland er ufrivilligt blevet blandet ind i en sag om dobbeltdrab og drabsforsøg i Herlev sidste år.

Fem svenske mænd sidder tiltalt for drabene, som politiet mener, skete som led i en årelang bandekrig mellem de stockholmske bander Dödspatrullen og Shottaz. De nægter sig skyldige.

24. juni sidste år og dermed dagen før drabene solgte det nordsjællandske par deres gamle Fiat Punto til en 25-årig svensk-somalisk mand, som nu er tiltalt i drabssagen.

Med ti danske femhundredekronesedler købte den tiltalte den sorte Punto for 5000 kroner af parret kontant.

To bandefolk med somalisk baggrund blev dræbt i en skudregn i fjor. Foto: Kenneth Meyer

Den tiltaltes dna og dna fra nogle af de øvrige tiltalte er konstateret på pengesedlerne, ligesom den 25-årige underskrev købsaftalen i sit eget navn.

Fulgte gerningsbil

Efterforskerne kom på sporet af den sorte Fiat Punto, da betjente i forbindelse med drabsefterforskningen benyttede sig af politiets automatiske nummerplade-genkendelsessystem, ANPG.

Selvom søgningen egentlig gik på en sølvgrå Audi, som var blevet benyttet ved det dobbelte drab i Herlev, lagde efterforskerne hurtigt mærke til, at den dyre bil ved flere aflæsninger fra forskellige steder blev fulgt af en lille sort Fiat Punto.

Anklager Rasmus Kim Petersen fremlagde i sin forelæggelse på sagens første dag, mandag, hvordan man hurtigt sporede bilen til det nordsjællandske ægtepar, der kunne fremvise købsaftalen til politiet.

Det er politiets teori, at den sorte Fiat Punto har fungeret som en slags 'følgebil' på dagen for drabet. Selvom bilen ikke optræder på de utallige videoer og billeder fra Sennepshaven i Herlev, hvor chokerede beboere midt i aftensmaden blev vidne til det brutale dobbeltdrab, så er den sorte Fiat set på overvågning kort efter drabet.

Her optræder den sammen med den sølvgrå gerningsbil ved en autohandler i Nærum, hvor den sølvgrå Audi i minutterne efter blev fundet antændt.

25 kilo hash fra Christiania til Stockholm

Det lykkedes dog ikke gerningsmændene at udbrænde bilen, der i stedet efterlod en kabine fyldt med dna, gerningsvåben, ammunition, tøj og andre vigtige spor, som nu indgår i politiets efterforskning.

Ved drabet blev der brugt en automatrifel og en pistol. Foto: Privat

Den 25-årige køber af bilen nægter at have deltaget i drabene. I stedet fortæller han, at han var i Danmark i tiden omkring 25. juni, fordi han skulle køre i omegnen af 25 kilo hash fra Christiania til Stockholm.

Til det købte han bilen i Gentofte og fik i samme omgang hentet to svenske nummerplader i Malmø, som skulle gøre bilen mindre bemærkelsesværdig i Sverige.

På grund af uenigheder blev den ulovlige smugling ifølge den tiltalte dog ikke til noget og han tog derfor hjem om aftenen 25. juni nogenlunde omkring tidspunktet for drabene i Herlev. Den sorte Fiat Punto fik han at vide, at han skulle efterlade.

- Jeg ved ikke, om jeg blev snydt eller om min kontakt i København blev snydt. Det har jeg tænkt over i et år nu, forklarede den 25-årige til retten.

Dna på våben

Svensksomalieren har kun udtalt sig sparsomt under sin varetægtsfængsling. På spørgsmålet om, hvorfor han først i dag fortæller historien om hashfragten lød svaret:

- Der er to mænd der er døde, og jeg vil ikke have, at min familie skal opleve det, som de andre familier har oplevet. Hvis jeg sidder låst inde et eller andet sted og siger en eller andens navn, hvordan skal jeg så sikre, at min familie er i sikkerhed.

Ud over købsaftalen tæller politiets beviser også dna-fund på noget tøj fundet i den sølvgrå gerningsbil og dna på en AK47 automatrifel, der med en høj sandsynlighedsværdi stammer fra den 25-årige.

Riflen blev ifølge politiet brugt til dobbeltdrabet, hvor en 23-årig banderival fra gruppen Shottaz og hans 21-årige kammerat blev likvideret med hhv. et og nitten dræbende skud. En tredje person reddede livet ved at gemme sig fra drabsmændene i et nærliggende buskads.

De fem tiltalte, der alle har anden etnisk baggrund end svensk, tilhører ifølge politiet alle den svenske bande Dödspatrulle (Dødspatruljen red.) og er i alderen 18-25 år.

Fem års bandekrig

Blandt de tiltalte er to unge fætre på 18 og 19 år, der begge gik i gymnasiet uden for Stockholm på tidspunktet for deres anholdelse.

Flere beboere fangede likvideringerne på billeder og video. Her ses den sølvgrå Audi, som senere blev forsøgt sat i brand i Nærum. Privatfoto

Bandekrigen mellem Dödspatrullen og Shottas har ifølge svensk politi varet i fem år med i alt ti dødsfald til følge. Kun en af de ti drabssager er blevet opklaret på fem år.

De to bander består af unge mænd fra ghettoområderne nord for Stockholm. De er vokset op sammen og har gået på de samme skoler, indtil et millionrøveri mod et vekselbureau i 2015 startede et dødeligt uvenskab mellem parterne.

Anklagemyndigheden har afsat otte retsdage til at gennemgå politiets efterforskning, men det er endnu ikke kommet frem, hvorfor den svenske bandekrig 25. juni sidste år pludselig blev udkæmpet på dansk grund.

Der er forventet dom i slut-august