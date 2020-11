Før flugt: Byggede raket som bryllupsgave

Drabsmanden Peter Madsen var i månedsvis i gang med at lave en raket og et månelandingsfartøj som bryllupsgave til sin hustru, men i tiden op til sin spektakulære flugt fra Herstedvester Fængsel, fik han at vide, at han ikke måtte give hende gaverne.

Det skriver hans hustru Jenny Curpen i en lang erklæring på Facebook.

Det var forrige tirsdag, at Peter Madsen flygtede fra afsoningen af sin livstidsdom for drab. Dagen efter blev han varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør.

Efterfølgende sagde Peter Madsens nye forsvarer Anders Larsen, at grunden til, at han flygtede, var, at han var træt af de restriktioner, han har inde i fængslet, som han oplever som 'personlige'.

Han vidste dog ikke, om morderens vilkår er anderledes end andre livstidsfangers.

Hustruen Jenny Curpen skriver, at det eneste, hende mand ønskede, var at blive behandlet på samme måde som andre, der er 'dømt for det samme eller endnu værre forbrydelser'.

- Alt, han havde brug for, var, at hans brevkontrol blev stoppet, at have almindelige besøgsrettigheder for vores venner, at have normale familieforhold for os som ægtepar, at stoppe med at blive ekstra straffet for hver løgn, der dukkede op i medierne, skriver hun.

Hun fortæller, at Peter Madsen havde arbejdet på bryllupsgaverne i 11 måneder op til sin flugt.

Peter Madsens hustru: Han har været mentalt ødelagt

- En gigantisk model af Saturn 5-raketten og en super detaljeret stor model af USA Moonlander var næsten klar til at blive givet til mig, skriver hun og fortæller samtidig, at Peter Madsen planlagde at arrangere deres andet bryllup i kirken med en præst med en rigtig ceremoni og deres venner som gæster.

Læs hele Jenny Curpens opslag her:

- Vi så det som noget meget smukt at medbringe en raket til kirken og lade vores venner se noget så fantastisk. Min mand var meget stolt af resultaterne af sit arbejde, skriver hun.

Ifølge Jenny Curpen fik Peter Madsen ikke lang tid før hans flugtforsøg at vide, at han ikke fik lov til at give hende gaverne, hvilket han reagerede stærkt på.

Hun hævder, at det skete, efter tv-programserien 'De hemmelige optagelser med Peter Madsen', hvor journalisten sammenlagt har haft mere end 20 timers telefonsamtaler med morderen, men at den officielle forklaring var, at de var lavet i arbejdstiden.

I følge hans forsvarer Anders Larsen har han ikke drøftet tvisten om raketten med sin klient, 'hvorfor jeg ikke kan bekræfte – men bestemt heller ikke afkræfte - Jenny Curpens oplysninger', siger han.

Kriminalforsorgen skriver, som svar på spørgsmålet om, hvorvidt de kan bekræfte historien med raket-modellen, at 'Kriminalforsorgen kan ikke udtale sig om konkrete indsatte'.

Peter Madsen blev dømt for drab, seksuel mishandling og partering af Kim Wall om bord på ubåden Nautilus og afsoner fængsel på livstid.