Fører flygter fra uheld: Efterlader bil på motorvejen

Efter et uheld på Motorring 3 er en bilist stukket af til fods og har ladet sin bil stå

En bilist er lørdag ved middagstid stukket af fra et færdselsuheld og har efterladt sin bil på motorvejen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Der er en, der er flygtet fra stedet. Bilen er der stadig, for han er flygtet til fods, lyder det fra vagtchef Thomas Christensen.

Vagtchefen har endnu ikke et signalement af den forsvundne fører, men forsikrer, at politiet sætter jagten ind, så snart motorvejen er ryddet.

Kort før klokken 14 er politiet tæt på at have fjernet bilerne, så trafikken kan passere uhindret.

- Det giver almindelig kødannelse, men vi har hele tiden haft et spor åbent, så trafikken glider langsomt forbi, siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratet var der klokken 13.50 op til 25 minutters forlænget rejsetid.

Uheldet skete på Motorring 3 ved Rødovre i sydgående retning.

Klokken 16.20 oplyser Københavns Vestegns Politi, at den udslupne fører i eftermiddags er vendt tilbage til ulykkesstedet, hvorfra han er blevet kørt på hospitalet for at blive tilset.