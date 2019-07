Første af sin art: Svensk mand dømt for uagtsom voldtægt

Kan en mand dømmes for voldtægt, hvis kvinden ikke eksplicit har givet samtykke til sex?

Det spørgsmål har den svenske højesteret skulle tage stilling til, og i den forbindelse er en mand nu dømt for uagtsom voldtægt.

Det skriver Expressen.

I den omtalte sag havde manden skrevet sammen med en kvinde via sociale medier over længere tid, og det var endt med, at de havde aftalt, at manden kunne overnatte hos kvinden. Kvinden gjorde det dog samtidig klart, at hun ikke ønskede at dyrke sex med manden.

Da de skulle sove begyndte manden imidlertid alligevel at røre ved kvinden og indlede et samleje. Kvinden har beskrevet, at hun blev helt stiv, da manden begyndte at røre hende, men hendes passivitet fik ikke manden til at forsøge at forsikre sig om, at kvinden virkelig ville.

Afbrød samlejet

Manden har i retten forklaret, at han var af den opfattelse, at kvinden gerne ville have sex. Han har desuden påpeget, at han afbrød samlejet, da han mærkede, at kvinden ikke ville.

Manden er dog blevet dømt, idet Højesteret henviser til, at man ikke har et ansvar for at sige nej eller udtrykke sin modvilje, når andre forsøger at indlede seksuelt samvær med en.

Dommen kommer i kølvandet på en lovændring i Sverige sidste år, som betyder, at man fremover aktivt skal have givet tilsagn i enten ord eller handling om, at man er interesseret i sex. Dermed behøver en person altså ikke aktivt at have modsat sig samleje, for at man kan blive dømt for samleje, og den aktuelle afgørelse fra Højesteret har altså slået fast, at selvom en person kun forholder sig passivt og ikke siger nej, er det stadig at betragte som et overgreb.

Den svenske mand, der er fra Västerbotten i det nordlige Sverige, er dog kun dømt for 'uagtsom voldtægt'.

- Domstolen finder det bevist, at gerningsmanden har gennemført de seksuelle handlinger, uden at hun har deltaget frivilligt. Det er dog ikke bevist, at gerningsmanden handlede bevidst, men derimod at han handlede groft uagtsomt, lyder det i dommen fra den svenske højesteret.