Første brud på ny lov: 'Tommy Thailand' får bøde

En 31-årig mand fra Valby i København er torsdag idømt en bøde på 15.000 kroner, fordi han sidste år hængte en i dag 36-årig voldtægtsdømt mand ud på Facebook.

Anklager Søren Harbo fra Københavns Politi oplyser, at dommen er den første om brud på databeskyttelsesloven, som trådte i kraft i fjor. Politikerne havde i forbindelse med lovarbejdet krævet, at straffen for overtrædelse skulle stige væsentligt.

På Facebook har den dømte under navnet 'Tommy Thailand' skrevet, at Midt- og Vestjyllands Politi havde anholdt en mand, der var mistænkt for voldtægt af en niårig pige.

'Tommy Thailand' skrev desuden, at den dengang 34-årige mand tidligere var dømt for voldtægt af en treårig pige, og opslaget blev forsynet med navn og billede af manden.

Retten på Frederiksberg har vurderet, at et sådant opslag på Facebook er at betragte som behandling af personfølsomme oplysninger. Og den slags må kun ske, hvis der er såkaldt gyldig hjemmel.

Det siger databeskyttesesloven nemlig. Man skal med andre ord have en lovlig grund til at gøre det, og det havde manden ikke, slår retten altså fast.

Manden bag 'Tommy Thailand'-profilen var også anklaget for at have lavet endnu et Facebook-opslag, hvor han linkede til det oprindelige. Men det vurderede retten ikke var en selvstændig overtrædelse.

Databeskyttelsesloven trådte i kraft i maj 2018, da nye EU-regler om databeskyttelse skulle indføjes i dansk lovgivning.

I den forbindelse bestemte politikerne, at straffen skulle sættes op, hvis man blandt andet forbrød sig mod den bestemmelse, som er aktuel i Tommy Thailand-sagen.

Ifølge Søren Harbo lå strafniveauet tidligere på 7000-8000 kroner. Anklagemyndigheden havde i sagen mod 'Tommy Thailand' forlangt en bøde på 25.000 kroner.

Den 31-årige mand har nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen til Østre Landsret.