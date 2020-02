Første dansker smittet med coronavirus

Den første dansker er smittet med den frygtede coronavirus.

Det skriver TV2. Efterfølgende bekræfter Sundheds- og Ældreministeriet oplysningen i en pressemeddelelse.

TV2 beretter, at der er tale om en ansat, som netop er kommet hjem fra en skiferie i Italien, hvor myndighederne netop nu kæmper med at inddæmme virussen.

Sådan forsikrer du dig mod coronavirus på ferien

Den ansatte er Jakob Tage Ramlyng, som i sidste uge altså var på en skitur med familien i Lombardiet i Norditalien. Han er nu i karantæne i sit hjem på Sjælland.

Sundhedsminister Magnus Heunicke holder pressemøde om situationen klokken 8, oplyser ministeriet. Ekstra Bladet følger pressemødet live.

Ifølge ministeriet er personen blevet konstateret smittet natten til torsdag.

'Vi tager den nye situation meget alvorligt. Arbejdet med at inddæmme og opspore er nu gået i gang'.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt dialog med patienten om de personer, borgeren har været i kontakt med. Arbejdet med kontaktsporing og inddæmning er dermed gået i gang', skriver de videre.

FAKTA: Corona begynder med forkølelsessymptomer Natten til torsdag blev det første danske tilfælde af coronasmitte bekræftet. Smitten er fundet hos en dansk mand, der netop er kommet hjem fra skiferie i Norditalien. Symptomerne på coronasmitte: * Man kan være smittet uden at få symptomer. Hos de fleste begynder sygdommen med forkølelsessymptomer som snue med næseflåd, nysen og ondt i halsen, eventuelt ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let feber. * Oftest følges denne tilstand i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste. * I sjældne tilfælde kan coronavirus være årsag til luftvejsinfektioner som falsk strubehoste, bronkitis og lungebetændelse. * Alvorlig sygdom ses især hos ældre og svækkede personer. * Smitte overføres ved nys eller host eller indirekte kontakt i form af sekret fra hænder. * Der er ingen behandling for infektion med coronavirus. Patienter kan hjælpes med medicinsk behandling for at lindre symptomer. * Der er endnu ingen tilgængelig coronavaccine. * Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus: - God håndhygiejne: Håndvask og eventuel hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre. - Undgå kontakt med personer, der har tegn på forkølelse eller luftvejsinfektion. - Host eller nys i engangslommetørklæde eller ærmet. Kilde: Sundhedsstyrelsen. Vis mere Luk

Har det fint

Til Ekstra Bladet oplyser Sudhedsstyrelsen presseteam, at manden har det fint efter omstændighederne.

- Der er indtil videre intet at være nervøs for. Han har det godt og sidder derhjemme i sit hjem, lyder det fra styrelsens pressehold.

I en pressemeddelelse skriver styrelsen videre.

'Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt. Stor ros til personalet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde for en flot håndtering. Vi har i Sundhedsstyrelsen et stort fokus på sikker håndtering. I vores nye retningslinjer havde vi netop anbefalet muligheden for hjemmeisolation, også af patienter, der er smittede med den nye coronavirus'.

'Hvis man ikke er så syg, at man har behov for sygehusbehandling, så er det faktisk bedst at være hjemme, så man ikke risikerer at sprede smitte på sygehuset, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Familien ikke smittet

TV2-medarbejderen har været på arbejde onsdag, altså før han blev konstateret smittet med virussen.

Både den smittedes søn og kone er allerede blevet testet for virussen. Begge er testet negative.

Der er endnu ikke kommet oplysninger frem om, hvor præcis familien har været på ferie i det nordlige Italien.

Se også: Virus tvinger danskere i 14 dages isolation på spansk ferieø

Tims døtre er fanget i karantæne

Ændrer ikke risikovurdering

Selvom det første tilfælde af coronavirus nu er konstateret i Danmark, ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags.

Her lyder vurderingen, at der er lav risiko for, at smitten spreder sig til resten af landet.

'Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af COVID-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Men vores strategi er fortsat at inddæmme smittespredning i Danmark'.

'Det gør vi ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og ved at behandle under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne', siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Spreder sig i Europa

I Europa har særligt det nordlige Italien været ramt af det potentielt dødelige coronavirus.

På den spanske ferieø Tenerife er seks danskere i øjeblikket isoleret på spansk hotel i 14 dage på grund af virus.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt dialog med den smittede om de personer, som vedkommende har været i kontakt med.

- Arbejdet med kontaktsporing og inddæmning er dermed gået i gang, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i pressemeddelelsen.

Sådan forsikrer du dig mod coronavirus på ferien

Virus på fly: Her er de sikreste sæder