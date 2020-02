Første dødsfald på virusramt krydstogtskib

Coronavirussen har kostet to mennesker livet på 'Diamond Princess'

To personer ombord på krydstogsskibet 'Diamond Princess' er døde, efter de er blevet smittet med coronavirus.

De er de første dødsfald blandt de flere hundrede smittede personer, der er ombord.

Det skriver blandt andet CNN, The Guardian og japanske NHK.

De afdøde var begge to over 80 år gamle. Det er angiveligt to japananere - en 87-årig mand og en 84-årig kvinde - der ifølge de japanske myndigheder døde torsdag.

Der har i alt været omkring 3700 passagerer og besætningsmedlemmer på skibet, der har været i karantæne, siden det ankom til Yokohama i Japan 3. februar.

Undervejs har passagerer ombord været frustrerede over at blive holdt på skibet i isolation. I nogle passagerers tilfælde har de været tvunget til at opholde sig i inderkahytter uden vinduer. Foto: Charly Triballeau/Ritzau Scanpix

Onsdag kunne de første symptomfrie personer, der var blevet testet negative for virussen, forlade skibet.

Men mens personer, der har været fanget på skibet i to uger, forlader skibet, bliver der stadig konstateret flere og flere smittede på båden.

Indtil videre er der 624 personer ombord, der er smittet med virussen, der har kostet mere end 2000 mennesker livet siden december.