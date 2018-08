Første kvinde sigtet for at overtræde tildækningsforbud

Blot to dage efter det såkaldte burkaforbud trådte i kraft, har den første kvinde nu fået en bøde

En 28-årig kvinde iført niqab er som den første blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet, der trådte i kraft onsdag.

Det oplyser Nordsjællands Politi ifølge ritzau.

Kvinden kom op at toppes med en anden kvinde på en rulletrappe i Hørsholm Midtpunkt.

- Under slagsmålet ryger hendes niqab af, men da vi når frem, har hun taget den på igen, siger vagtchef David Borchersen.

Begge kvinder er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men den 28-årige er altså også som den første sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet.

Hun vil få en bøde på 1000 kroner.

Overtræder hun loven igen, stiger bøden til 2000 kroner. Sker det endnu en gang får kvinden en bøde på 5000 kroner, hvorefter bødesummen vil lyde på 10.000 kroner.

Øjenvidne: Fire betjente stod om hende

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med et øjenvidne, der så situationen udspille sig i Hørsholm Midtpunkt. Brian Møller fortæller, at der var flere betjente rundt om kvinden.

- Jeg kom gående ind, og så kunne jeg se, at der stod fire betjente rundt om en lille sammenbøjet kvinde, hvor man kun kunne se hendes øjne. Så vidste jeg jo godt, hvad der var sket.

Brian Møller forklarer videre, at han ikke så meget mere, før han gik videre.

Burka forbud

Demonstration spærrede politistation af

