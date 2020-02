Førstedame anklaget for mord

Lesothos førstedame, Maesiah Thabane, er anklaget for mordet på sin mands ekskone Lipolelo Thabane.

Det skriver flere medier, heriblandt Washington Post og BBC.

Maesiah Thabane stak af fra det lille kongerige i Afrika 10. januar, men meldte sig selv til politiet tirsdag 4. februar i landets hovedstad, Maseru.

Derefter blev hun anklaget for mordet sammen med otte andre.

Maesiah Thabane har været eftersøgt af politiet, siden hun flygtede og nægtede at samarbejde med politiet i forbindelse med likvideringen af Lipolelo.

Ifølge politiet i Lesotho har man stærke beviser mod den nuværende førstedame.

Drabet skete tilbage i 2017, hvor premierministerens tidligere kone blev skudt ned på åben gade foran sit hjem.

Premierministeren og Lipolelo lå på daværende tidspunkt midt i en bitter skilsmisse. De har dog boet hver fra sig siden 2012.

Dræbt få dage inden indsættelsen

Kun to dage inden Thomas Thabane skulle indsættes som premierminister i sin anden valgperiode, blev Lipolelo Thabane skudt og dræbt i et bagholdsangreb foran sit hjem.

Thomas Thabane beskrev mordet som 'et meningsløst drab', begået af ukendte gerningsmænd.

I begyndelsen af januar kom nye detaljer frem om sagen, da et brev skrevet af landets politichef adresseret til Thomas Thabane, såede tvivl om, hvorvidt premierministeren var indblandet i mordet.

Et brev som nyhedsbureauet AFP har en kopi af.

I brevet fra politichefen til premierministeren lyder det blandt andet:

'Undersøgelserne afslører, at der var telefonisk kommunikation på gerningsstedet for den pågældende forbrydelse. Med en anden mobiltelefon. Mobiltelefonnummeret tilhører dig (Thomas Thabane, red.).'

Thomas Thabane tvunget til at gå af

I forrige måned blev 80-årige Thomas Thabane afhørt i sagen om drabet på sin ekskone.

Mens afhøringen stod på, demonstrerede en stor folkemængde fra oppositionen, som krævede, at Thomas Thabane gik af som premierminister - et ønske han efterkom 16. januar.

Dog uden at angive en præcis dato for, hvornår han ville gå af, men han konstaterede blot, at han ville gå af, når alt var i orden.

Desuden har Thomas Thabanes eget parti, All Bashoto Convention (ABC), anklaget ham for at have forhindret efterforskningen af drabet på sin 58-årige ekskone.

Thomas Thabane og Maesiah Thabane har endnu ikke kommenteret på førstedamens mordanklager.