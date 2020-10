Fogh: - Stærkt krænkende

Anders Fogh Rasmussen mener, at vanvidsbilist har fået for lav straf

Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen langer ud efter den danske strafferamme for vanvidsbilister.

Det gør han i et Facebook-opslag i kølvandet på, at hans sekretær Mads Hoppe samt to af sekretærens familiemedlemmer blev dræbt i en trafikulykke tidligere på året.

Bilisten, der kørte Mads Hoppe, hans mor og faster ihjel, er blevet idømt tre års fængsel.

Men det er for lidt, mener Fogh Rasmussen.

'Jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag – vi ved endnu ikke, om den bliver anket. Men ifølge dommeren var der tale om særlig hensynsløs kørsel med spiritus og for stærk fart, og det har været skærpende, at den nu dømte flygtede fra ulykkesstedet. Helt generelt finder jeg det dog stærkt krænkende for retsbevidstheden, at man kan få så lav en straf for uagtsomt manddrab. Strafferammen er fængsel op til otte år, men den bliver aldrig udnyttet.'

Enkemand til trafikdræbt: Bitter til min dødsdag

Med mindst 154 km/t. på Odensevej ved Bogense ramte vanvidsbilisten op bag i en anden bil, som netop var svinget ud på vejen fra Assensvej. En bil med Hoppe-familien i.

Det kom frem i retten, at årsagen til ulykken blandt andet var, at den dømte var så optaget af sin fart, at han havde opmærksomheden rettet mod speedometret i sin bil og ikke på, hvad der skete foran ham.

