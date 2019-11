Folkeskolelærer tiltalt for voldtægt af elev

En mandlig folkeskolelærer er tiltalt for at have voldtaget en mindreårig pige fra den skole, hvor han arbejdede.

Det skriver B.T., der er i besiddelse af anklageskriftet.

Manden er tiltalt for i alt 10 forhold af både blufærdighedskrænkelse og voldtægt af den samme elev over flere måneder tilbage i 2017 og 2018.

Under flere af de mange voldtægter forsøgte pigen ifølge anklageskriftet at slippe fri. Manden skulle i et tilfælde have slået pigen i hovedet, da hun nægtede at give ham oralsex.

Flere af voldtægterne fandt sted på den pågældende skole, mens manden også er tiltalt for en voldtægt mod pigen i en nærliggende skov.

Her strittede pigen imod, og derfor gav han hende håndjern på bag om ryggen og et halsbånd rundt om halsen. Herefter voldtog han pigen, lyder anklagen.

Han skulle under en af voldtægterne have sagt til pigen:

- Du skal gøre, hvad jeg beder dig om, ellers går det ud over din familie.

Flere voldtægter blev filmet, hævder anklagemyndigheden ifølge BT.