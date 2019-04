For 8. gang i år: Hæveautomat flået ud med gravko

Politiet har nu nedsat en særlig task force for at komme tyverierne til livs

Søndag morgen klokken 4.30 lokal tid blev den lille, nordirske flække udsat for et iskoldt og velplanlagt tyveri, da maskerede gerningsmænd i en gravko pløjede gennem et hegn, flåede en hæveautomat ud af væggen fra en tankstation, og brugte grabben til at læsse automaten over i en ventende Citroen Berlingo, der havde fået en del af taget skåret af.

Tyveriet, der blev fanget på et overvågningskamera, er det ottende af sin slags i 2019, og derfor har politiet i Nordirland nu nedsat en særlig efterforskningsgruppe, skriver BBC.

Efterforskerne mener, at mindst to forskellige grupperinger står bag tyverierne, som finder sted i øde, landlige områder på begge sider af den irsk-nordirske grænse.

- Som ved alle disse tyverier af hæveautomater, har de kriminelles handlinger ikke kun forårsaget øjeblikkelig økonomisk skade hos de ramte virksomheder, de har forståeligt nok også skabt utryghed i lokalsamfundet og påvirket en vigtig funktion, som mange lokale er afhængige af, siger Richard Thornton fra politiets efterforskninggruppe.

Den betragtning er butiksindehaver Martin O'Kane, hvis tankstation blev udsat for det seneste angreb, enig i.

- Der kommer til at være færre og færre hæveautomater i nærheden, på grund af disse angreb. Der sker mere eller mindre et om ugen for tiden.

- Jeg kommer formentlig ikke til at få en ny hæveautomat, og det er lokalsmafundets tab, lyder det fra Martin O'Kane,

Indtil videre er der kun en enkelt anholdt i sagen, og politiet efterlyser derfor informationer fra vidner.