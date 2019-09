For første gang: Emilies mor står frem i ny dokumentar

For første gang træder moderen til Emilie Meng frem og fortæller om den ulyksalige morgen i juli 2016, hvor hendes 17-årige datter ikke vendte hjem efter en bytur i Slagelsen.

Det sker i en ny dokumentar om Emilie Meng-sagen, som vises på DR i oktober.

Til sn.dk fortæller produktionsselskabet bag dokumentar-serien, at de i tre afsnit vil gå tæt på drabssagen, der fortsat er uopklaret.

- Vi håber, at serien kan være med at sætte fokus på sagen igen, og at en genfortælling af hvad der skete, kan være medvirkende til, at der måske dukker nye vidner og informationer op, som kan hjælpe politiet med at finde gerningsmanden, siger redaktionschef på Bermuda Production Thomas Gade til Sjællanske.

Udover Emilie Mengs mor, står veninder til den 17-årige pige frem og fortæller om deres store tab og tanker i forbindelse med sagen.

Ifølge skaberne bag dokumentaren vil den også bestå af hjemmevideoer af Emilie Meng og interviews med eksperter.

Her beskriver moderen også, hvordan hun om morgenen 10. juli ringede rundt til Emilie Mengs veninder, da hun opdagede, at datterens værelse stod urørt, og hun ikke var kommet hjem.

I det første afsnit vil der ifølge Bermuda Production være massiv kritik af politiets efterforskning i sagen, som især de første uger efter Emilie Mengs forsvinden fremstår særdeles hullet og mangelfuld.

Her beskriver dokumentaren blandt andet, at der i den indledende efterforskning ikke blev samlet tilstrækkelig videoovervågning ind, som kunne vise en mulig gerningsmands flugtrute.

Heller ikke væsentlige vidner i sagen blev afhørt før alt for længe efter teenagerens forsvinden.

Politiet har tidligere meldt ud, at de i første omgang behandlede sagen ud fra oplysninger om, at Emilie Meng var løbet hjemmefra.

Den 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst 10. juli 2016 efter en bytur med vennerne i Slagelse. På Korsør Station afviste den unge pige at tage en taxa med sine veninder, fordi hun i stedet ville gå de få kilometer fra stationen til sit hjem i Korsør by.

Ifølge veninderne var hun i nedtryk tilstand på grund af et brud med den fyr, som hun var forelsket i, og derfor ønskede hun at gå turen alene.

Emilie Meng nåede aldrig hjem og siden fulgte en storstilet eftersøgning af teenagepigen til lands, vands og i luften.

Først et halvt år efter fik hendes pårørende vished, da en tilfældig hundelufter fandt liget af den unge pige i et vandhul ved Regnemarks Bakke i Borup.

Fundet skete derfor 60 kilometer fra, hvor Emilie Meng sidst blev set i live.