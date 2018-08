For første gang i 200 år: Mand tiltalt for ulvedrab

En 66-årig mand fra Vestjylland er nu tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv. Det er den første sag siden 1800-tallet

En mand er for første gang i 200 år tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelse.

Episoden fandt sted tilbage i april i år, hvor politiet modtog en anmeldelse fra et vidne, der havde set noget mistænkeligt. Vedkommende havde kort forinden havde set en mand komme kørende i bil til marken, affyre skud mod en ulv fra bilen og køre væk fra stedet igen.

Efterfølgende blev manden anholdt og sigtet for ulvedrabet, og i da har Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har rejst tiltale i sagen.

Tiltalen lyder på overtrædelse af jagtloven ved forsætligt fra et motordrevet køretøj at have drevet jagt på vildt, der ikke er fastsat jagttid for.

- Anklagemyndigheden har blandt andet på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen vurderet, at nedskydningen af ulven har voldt betydelig skade på de naturbeskyttelseshensyn, som jagtloven og naturbeskyttelsesloven skal sikre, og det ser vi som en strafskærpende omstændighed, fortæller specialanklager Ulrik Panduro fra 1nklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

