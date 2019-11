For første gang nogensinde: Frygtet virus er i Europa

Tre personer er for første gang blevet smittet med zikavirus ved at blive stukket af myg i Europa

I årevis har zikavirus være frygtet. Især blandt gravide.

Og nu er den frygtede infektion også kommet til Europa. Det skriver Statens Serum Institut.

De tre personer er blevet smittet ved deres hjem i byen Hyères i Sydfrankrig, og det er sandsynligvis sket i en periode mellem juli og starten af august 2019.

Ifølge SSI er der ikke tidligere fundet personer smittet med zikavirus i Europa, men tigermyggen, som kan overføre sygdommen, findes i Sydeuropa.

- Derfor er det ikke helt uventet at se myggeoverført smitte med zikavirus i Europa, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Men selv om zikavirussen er fundet et sted, hvor der er mange turister, så er der ingen grund til panik.

Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og –kontrol (ECDC) anser smittefaren for meget lille.

- SSI deler denne risikovurdering. Der er ikke nogen grund til, at gravide bør undgå at rejse til det sydlige Frankrig. Det tilrådes dog, at man beskytter sig mod myggestik, siger Peter Henrik Andersen.