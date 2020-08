For første gang nogensinde: Hastighedsovertrædelse udløser fængselsdom

For første gang nogensinde har en hastighedsovertrædelse udløst en fængselsdom.

Det er sket fredag i Københavns Byret, hvor en 24-årig mand fra Hvidovre er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at køre 156 kilometer i timen over Langebro i København.

Fartforseelsen er det eneste forhold på sagens anklageskrift, og det er det, der er det historiske. I tidligere sager har der altid skullet mere til for at udløse en fængselsstraf.

At dommen er betinget betyder imidlertid, at manden ikke skal ind og afsone. Men det kan komme på tale, hvis han igen overtræder færdselsloven, og en dommer vurderer, at den betingede straf skal udløses.

Ud over fængselsdommen er manden blevet frakendt retten til at køre bil. Først om et år må han igen sætte sig bag rattet.

Det kan muligvis give ham en del problemer i forbindelse med hans arbejde, idet manden er indehaver af en bilforhandler på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune.

På forhandlerens hjemmeside ligger en anmeldelse fra en kunde. Her beskrives forhandleren som en 'sød, rar og meget behagelig mand. Han sørger for, at man føler sig tryg under hele forløbet'.

Det var natten til 7. juni i år, at manden i en 3200 kilo tung Land Rover bragede over broen, som ligger midt i hovedstaden og forbinder Amager med Sjælland.

I sagens anklageskrift står der, at han har optrådt 'på særlig hensynsløs måde og uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed'. Samtidig mente anklagemyndigheden, at han ved sin kørsel fremkaldte en nærliggende fare for skade på ting eller personer.

Netop vanvidskørsel over Langebro har før været i fokus. Sidste sommer mistede en politimand livet, da han netop på Langebro var involveret i en trafikulykke, hvor modparten kørte med høj fart.

En 25-årig mand blev i den sag varetægtsfængslet, men efter fire uger blev han løsladt af en dommer. Sagen afventer nu at blive behandlet ved Retten.