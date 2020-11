For første gang siden ny lov: Kvinde dømt for at efterlade barn i Uganda

For første gang siden loven blev indført, er en person blevet dømt for at efterlade et barn i udlandet - også kendt som 'genopdragelsesrejse'.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Således er en 42-årig kvinde blevet idømt et års ubetinget fængsel for at efterlade en 15-årig pige i Uganda, samt for grov vold mod pigen og vold mod sine tre børn.

Den 42-årige kvinde var værge for den 15-årige pige, da hun i september 2019 efterlod pigen hos en familie i Uganda.

Den 15-årige pige er dansk statsborger, som er opvokset i Danmark og på daværende tidspunkt gik i folkeskolen.

Flere unge søger hjælp mod genopdragelsesrejser

Kunne ikke forsørge hende

Den 42-årige kvinde fratog pigen hendes pas og mobiltelefon og efterlod hende hos familien uden tøj eller penge. Familien var ikke i stand til at forsørge pigen og betale for hendes skolegang, og de havde desuden svært ved at tale med hende.

Da den 42-årige kvinde ni dage efter udrejsen kom hjem alene, blev de danske myndigheder opmærksomme på, at pigen var blevet efterladt alene i Uganda, og i et samarbejde mellem pigens kommune, Udenrigsministeriet og Københavns Vestegns Politi samt familien i Uganda, lykkedes det at få pigen hjem efter en måneds tid.

Den efterfølgende efterforskning viste samtidig, at den 42-årige kvinde i årevis havde været voldelig mod pigen, som blandt andet var blevet slået med ledninger, hvilket kvinden nu også er blevet dømt for. Hun er desuden dømt for at have slået og nevet sine egne børn i årevis.

- Ødelægger barnets udvikling

Kvinden er den første, der er blevet dømt efter straffelovens § 215a, som omhandler at sende sit barn til udlandet 'til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare'.

- Bestemmelsen straffer den, som har ansvar for et barn og sender det til et andet land under forhold, som kan ødelægge barnets udvikling. Det har politi og anklagemyndighed vurderet var på tale her, og det har retten nu dømt for. Når en enig domsmandsret sender en hidtil ustraffet kvinde et år i fængsel, signalerer retssystemet, at der er tale om en grov forbrydelse, som straffes hårdt, siger anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

Kvindens 44-årige mand er desuden blevet dømt for at have ladet den voldelige mishandling af pigen stå på i årevis. Han blev idømt et halvt års ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning af Danmark med prøvetid på to år. Han blev dog frifundet for at have medvirket til at sende pigen ud af landet.

Den dømte kvinde ankede sin dom, og statsadvokaten har anket dommen for både kvinden og hendes mand, hvorfor sagen skal afgøres ved Østre Landsret på et senere tidspunkt.