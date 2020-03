For lidt afstand i Netto-køen førte til vold

Onsdag aften anmeldte en 40-årig mand, at han havde været udsat for vold efter en uoverensstemmelse med en anden mandlig kunde, da de stod i køen i Netto. Mistænkte blev anholdt torsdag

En besynderlig episode fandt sted ved Netto på Københavnsvej i Roskilde, da en mand havde påpeget, at en anden kunde i køen til kassen stod for tæt på ham.

Den 40-årige mand havde påtalt, at han syntes, den anden kunde stod for tæt på ham, hvilket manden var blevet fortørnet over og havde optrådt truende over for den 40-årige. Da den 40-årig forlod butikken, blev han på parkeringspladsen opsøgt af den vrede kunde, som slog ham i hovedet og spyttede ham i ansigtet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet efterforskede sagen og havde gode spor at gå efter, da et vidne havde noteret nummerpladen på gerningsmandens bil, efter han havde set den vrede kunde overfalde manden fra køen.

En patrulje kørte derfor ud til manden torsdag eftermiddag og fik fat i den mistænkte, som er en 46-årig mand fra Roskilde. Han blev anholdt på sin bopæl og sigtet for vold mod den 40-årige.

Efter afhøringen og sagsbehandling blev den 46-årige løsladt igen, men han er fortsat sigtet i sagen.