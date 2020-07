For tredje gang og samme sted: Ny færdselsulykke i Hillerød

Nordsjællands Politi oplyser på Twitter, at endnu en ulykke er sket på Isterødvejen, men ingen er de involverede er alvorligt såret

Endnu engang er der dårligt nyt fra strækningen på Isterødvejen i Hillerød, der grænser op til Overdrevsvejen.

Nordsjællands Politi meddeler, at tre personbiler er stødt ind i hinanden klokken 12.21 søndag. Det er tredje gang i denne her uge, at der er sket en trafikulykke på Isterødvejen ved Hillerød.

Ingen af trafikanterne er dog kommet alvorligt til skade i denne her omgang.

Politet har netop åbnet for trafik, så man ikke længere bliver omdirigeret på vejen. Det fortæller Stefan Andersen, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Vi er nu færdige med arbejdet på uheldsstedet, hvorfor Isterødvejen igen er åben i begge retninger. Uheld mellem 3 personbiler - heldigvis ikke alvorlig personskade. Der udsendes ikke yderligere #politidk https://t.co/wBWyi6zjai — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 12, 2020

En familie med to små børn var lørdag aften impliceret i en voldsom bilulykke på selvsamme Isterødvejen ved Hillerød.

Her kørte familiens bil frontalt sammen med en anden bil.

Isterødvejen var spærret i begge retninger søndag, men allerede dagen inden, var en familie involveret i en større ulykke selvsamme sted. Foto: Finn Hansen/Byrd

Ambulancer og en helikopter var hurtigt på stedet, og tre af de tilskadekomne blev hastet på traumecentret.

Fem personer kom til skade i ulykken, hvor to personer er indlagt i kritisk tilstand søndag.

I onsdags var Isterødvejen også spærret omkring Overdrevsvejen på grund af en trafikulykke.