Forældre fængslet: Dræbte spædbarn med grov vold

Et forældrepar i er her til eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup og varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for at have udøvet så grov vold mod deres eget nyfødte barn, at spædbarnet døde af det.

Begge forældre nægter sig skyldige. Det kom frem ved retsmødets åbne del, hvor den ene af de to blev assisteret af en arabisk tolk.

Den sigtede mand er 33, mens kvinden er 23.

Konkret er parret sigtet for dødsvold i mod en pige, der blev født 4. marts. Ifølge sigtelsen er volden udøvet på Herlev Hospital i perioden fra 18. marts og frem til 2. april.

Dermed var den lille pige 14 dage gammel, da man i følge sigtelsen begyndte at begå vold imod hende.

Pigen døde 25. april, hvor man slukkede for respiratoren.

Sigtelsen beskriver grov vold, der medførte brud på pigens kranie samt ribbensbrud.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor kendes parrets eventuelle forklaringer samt sagens yderligere detaljer ikke.

Ved retsmødets slutning blev begge varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.