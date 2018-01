Forældre frifundet for vanrøgt af deres otte børn

Den 49-årige far blev dømt for vold - men blev frifundet for mishandling

En sag om vanrøgt og mishandling af otte børn på det sydvestlige Sjælland faldt i dag til jorden, da retten i Næstved frifandt forældrene, moderen 45 år og faderen 49 år, for vanrøgt af børnene.

Faderen blev også frifundet for mishandling og grov vold, men dømt for 'almindelig' vold efter straffelovens paragraf 244, og han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel.

Med i dommen er også et forhold af blufærdighedskrænkelse, hvor faderen så pornofilm i stuen og onanerede, mens to af sønnerne var til stede.

Forældrene var tiltalt for vanrøgt og nedværdigende behandling efter straffelovens § 123 ved at have ladet de otte børn leve under usle, beskidte og utrygge forhold gennem fire år fra 2013 og til marts 2017, hvor kommunen anmeldte forældrene til politiet.

Retten frifandt imidlertid forældrene for tiltalen. Retten i Næstved kan endnu ikke oplyse begrundelsen for frifindelsen, da dommen er ved at blive skrevet.

- En rigtig dom

Moderens forsvarer, advokat Michael Alstrup Kristensen, siger, at han ikke var i tvivl om, at hans klient ville blive frifundet. - Det er en rigtig dom. Der skal rigtigt meget til, før der er tale om vanrøgt i straffelovens forstand, siger advokaten.

- I de få sager fra nyere tid, hvor der er dømt for vanrøgt, har børnene også været udsat for seksuelle overgreb som i Tønder-sagen og Brønderslev-sagen, siger advokaten.

Familien boede i et ældre hus, hvor der var skimmelsvamp, og rengøringen og børnenes hygiejne var måske ikke optimal, men ikke i en grad, hvor retten ville dømme for vanrøgt.

De otte børn er i dag mellem fire og 18 år gamle. Der er tale om seks drenge og to piger.

Fem af børnene er fælles børn, mens den 49-årige mand er stedfar til tre af børnene, nemlig de tre ældste, to stedsønner på 16 og 18 år og en 14-årig steddatter.

Parrets fem fælles børn er de yngste, fire sønner på fire, fem, otte og 10 år og en syv-årig datter.

Den 18-årige afgav forklaring som vidne i retten, mens den yngste har været for ung til at afgive forklaring. De seks øvrige børn er afhørt på video.

Dømt for vold

Faderen, der tog betænkningstid, var tiltalt for en række forhold af grov vold med karakter af mishandling, men i det omfang faderen blev dømt for vold mod nogle af børnene, mente retten, at der 'kun' var tale om almindelig vold.

Ifølge tiltalen blev syv af børnene ofte slået med flad eller knyttet hånd, så nogle af dem fik næseblod og blå mærker. Den syv-årige datter fik et knytnæveslag i hovedet, så hun faldt ned ad trappen.

Den ene stedsøn blev skubbet ind i en vindueskarm og den fem-årige søn blev slået i gulvet, så han fik næseblod og blev trampet hårdt over sine bare tæer.

Faderens vold omfattede ifølge tiltalen slag med flad og knyttet hånd i hovedet og på kroppen, spark, niv og skub og ofte overværende børnene, at deres søskende blev mishandlet.

Det har ikke været muligt at træffe sagens anklager Anne Marie Fink for en kommentar til dommen.